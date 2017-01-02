Reina saldırısını DEAŞ'mı yaptı? Reina saldırısını DEAŞ'mı üstlendi? Reuters Haber Ajansı, Reina'da düzenlenen terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Reuters, İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Reina'da yaşanan terör saldırısı, son dakika haberlerini de beraberinde getirmeye devam ediyor. Teröristin, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina'ya taksiyle gelişi ve uzun namlulu silahlarla müşterilerin üzerine ateş açması hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

REİNA SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reina saldırısını DEAŞ üstlendi. Çok sayıda kişi denize atlayıp kurtulurken terörist üstündeki montu çıkarıp kayıplara karıştı. Reina'daki katliamda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Reuters ise Reina'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

HEPSİ KURŞUNLA ÖLMÜŞ

Reina'ya yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. 15 cenaze ailelere teslim edildi. Kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemeyen bir cenazenin işlemlerinin ise bugün tamamlanması bekleniyor.Cenazelere Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilere göre ölümlerin tamamı ateşli silah yaralanmasından kaynaklı. Denize atladıkları için boğulma veya diğer sebeplerden kaynaklı bir ölüm yok. Maktulleri öldüren kurşunlar 7.62 çapında otomatik bir silaha ait. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğerine saplanmış. Cesetlere birden fazla kurşun isabet etmiş. Kurbanların birçoğu da olay yerinde hayatını kaybetmiş.

YAKIN MESAFEDEN KAFAYA ATEŞ

Otopsi raporlarındaki bir diğer detay da atış mesafesi. Bazı kurbanlar çok yakın mesafeden vurulmuş. Kafasından neredeyse 'bitişik atış' seviyesinde vurulan bazı cenazeler var. Göğüs ve kafa bölgesinden vurulanların yanı sıra sırtından da vurulan cenazeler var. Bununla birlikte bütün cenazeler göz ile teşhise müsait durumda. O sebeple herhangi bir DNA testine gerek kalmadan cenazelerin kimliği yakınları tarafından teşhis edilebildi.











