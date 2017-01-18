Reina Saldırganının Kaldığı Evde Dikkat Çeken Not: Sevgilim, Artık Yardım Edemem

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist dün gece başarılı bir operasyonla yakalandı. Operasyonun ardından çık detaylar ise şaşırtmaya devam ediyor.

"SEVGİLİM, NE İSTERSEN YAP..."

Bugün ortaya çıkan gelişmeye göre terör yuvasında bir de veda mektubu çıktı. Üzeri kalpli bir kağıda İngilizce olarak yazılmış notta şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgilim. Ne istersen yap. Umurumda değil. Artık sana yardım edemem. Kendime de yardım edemem. Buna rağmen istersen kabul ederim. Ama uzaklarda bir yerde olacağım."



DEAŞ'LA DOĞRUDAN BAĞLANTILILAR

Teröristle birlikte bir Iraklı erkek ve 4 kadın yakalanmıştı. İlk kanaat Iraklı erkek şahsın DEAŞ mensubu olduğuydu. Diğer kadınların ise onlarla kalmayı para karşılığı kalmayı kabul eden göçmenler olduğu tahmin ediliyordu. Fakat yeni bilgiye göre bu kişilerin de terör örgütü DEAŞ'la doğrudan bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Soruşturma teröristin bağlantılarına yoğunlaşmış durumda.

'FUHUŞTAN SABIKASI' VAR İDDİASI

Öte yandan Sabah gazetesinde Ferit Zengin imzasıyla yer alan haberde, hücre evinde yakalanan ikisi siyahi 3 kadından Senegal uyruklu Dina A.'nın fuhuştan sabıkası olduğu iddia edildi.