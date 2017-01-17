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Reina Saldırganı İstanbul'da Yakalandı
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Reina Saldırganı İstanbul'da Yakalandı

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Reina Saldırganı İstanbul'da Yakalandı

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Kaynak: Dunya.com