Reina'da Saldırısında Adınız Geçiyor' Dolandırıcılığına 2 Gözaltı

ŞANLIURFA'da telefonla aradıkları 3 kişiye kendilerini 'polis' olarak tanıtıp "Reina saldırısında adınız geçiyor" diyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, takip sonucu yakalandı.



Kimliği belirsiz kişiler, İzmir ve Trabzon'da yaşayan isimleri açıklanmayan 3 kişiyi telefonla arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıttıktan sonra "Reina'da saldırısında adınız geçiyor" diyerek dolandırıcılık yaptı. Mağdurların ihbarıyla harekete geçen polis, yapılan teknik takip sonucu dolandırıcıların Şanlıurfa'da yaşadığını belirledi. Yapılan çalışmayla adresleri belirlenen isimleri açıklanmayan 2 kişinin kaldığı Şanlıurfa'daki eve operasyon düzenlendi. Polis, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alırken, evde yapılan aramada ise tuzaklarına düşürdükleri kişilerden aldıkları bir miktar para ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



- Şanlıurfa