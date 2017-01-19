Reina Canisine Kadın Ödülü Vermişler

Reina'yı kana bulayan Abdulkadir Masharipov'un başka bir hücreye teslim ettiği 4 yaşındaki oğlunun 2 kurye tarafından başka bir adrese götürüldüğü anlaşıldı.

2 KURYE ARANIYOR

Polis, 2 kuryenin izini sürüyor. Zanlının polisteki sorgusunda sık sık oğlunu sorduğu öğrenildi. Masharipov, oğlunu teslim ettiği hücre evinin adresini polise verdi. Ancak yapılan baskında evin boşaltıldığı anlaşıldı. Polis, teröristin oğlunu ve çocuğu teslim alan 2 kuryeyi arıyor.

TEK TEK ANLATTI

Yılbaşı gecesi ünlü gece kulübünde 39 kişinin katledildiği saldırıyı gerçekleştiren Özbekistanlı Abdulkadir Masharipov ve bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

"KADINLAR ÖDÜLDÜ"

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt'ta saldırganı ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor. Yapılan operasyonda evde bulunan Iraklı erkek militan ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) isimli kadınlar da gözaltına alındı.

ÖDÜL GÖNDERİLMİŞ

DEAŞ'a katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'a ödül olarak DEAŞ tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

Masharipov'un DEAŞ tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.'yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.(Kaynak: Haberturk)