Referendum Sonuçları Britanya Parlamentosu'nda Konuşuldu

Türkiye'deki referandumun sonuçları, Londra merkezli Centre for Turkey Studies (CEFTUS) ve ifade özgürlüğü üzerine çalışmalar yapan Index on Censorship Organizasyonu'nun, Britanya Parlamentosu'nda düzenlediği toplantıda konuşuldu.



Britanya Parlamento'sunda gerçekleşen programa, Britanya Hükümeti Dışilişkiler Komitesi Özel Danışmanı Analist Güney Yıldız, Index on Censorship kurumu yöneticilerinden Meldy Patry ve Turkey Blocks kurucusu Alp Toker ana konuşmacı olarak katıldılar.



Ev sahipliğini İşçi Partisi Bermondsey ve Old Southwark bölgesi Milletvekil Neil Cöyle'ün üstlendiği toplantıda Güney Yıldız referendum sonucunu değerlendirdi. Referandumdan "çok az oy farkı evet" çıktığına işaret eden Yıldız, bunun son yıllardaki dünyadaki Brexit ve Trump'ın seçilmesinde yaşanan duruma benzediğini söyledi.



Yıldız, referendum sürecinde evet kampanyasının medya ve mali imkanlar açısından açık ara daha imtiyazlı bir şekilde yürütüldüğünü ama diğer yandan da İstanbul ve Ankara gibi iki önemli şehirde hayır oyunun verildiğini söyledi. 2019'a kadar referendumda oylanan değişikliklerin yapılmayacağını belirten Yıldız HSYK'da dözenleme ve yardımcı bakanlar atanması gibi konularda şimdiden adım atılıdığına dikkat çekti.



Dış ilişkiler açısından Türkiye yönetiminin Rusya ve Amerika arasındaki anlaşmazlıklar dolayısıyla doğan boşlukları Orta Doğu'da aktif rol alarak doldurmaya çalıştığını ileri süren Yıldız, İngiltere ile Türkiye'nin silah anlaşmaları dahil stratejik ortaklıkları olduğunu vurguladı.



Melody Patry ise ifade özgürlüğü konusunu değerlendirdi. Patry ifade özgürlüğü ihlallerinin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce de yaşandığını ama referendum sürecinde demokratik yolların tıkanması ve OHAL'in ilanı ile bunun daha kötüleştiğini vurguladı. Terör suçlamalarıyla içeriye alınan gazeteci ve aktivistlerin durumunu değerlendiren Patry ölüm cezasının getirilme ihtimali konuların endişe yarattığını söyledi.



2016'da Türkiye'de devlet tarafından terör ve benzeri olaylar sonrasında ınternet karartmalarını raporlamak amacıyla kurulan Turkey Blocks grubundan Alp Toker dijital platformda yaşanan baskıları ve ciddi sansür uygulamalarını izleyicilerle paylaştı. Toker diğer yandan referendumda yüzde 85.5 oranında katılımın olmasının pozitif ve umut verici bir gelişme olduğunu ekledi.



(Fotoğraflı) - Londra