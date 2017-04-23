Referandum İtirazı İçin Yürüyen Hekim Hülya Şen, Ankara'ya Ulaştı
ANAYASA değişikliği referandumunun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Doktor Hülya Şen, sabah saatlerinde Ankara'ya ulaştı.
ANAYASA değişikliği referandumunun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Doktor Hülya Şen, sabah saatlerinde Ankara'ya ulaştı. Halk oylamasının ardından 17 Nisan günü İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum kararlarına tepki göstermek ve referandumun iptali için Ankara'ya yürüyüş başlatan 25 yıllık Doktor Şen, sabah saatlerinde başkente ulaştı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü girişinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Şen, "Türkiye'nin öyle bir sosyolojik yapısı var ki yol boyunca da gördüğüm, ne iktidarı ne de muhalafeti bu toplumu temsil etmiyor. Hukuku toplum belirler, topluma rağmen hukuk dayatılamaz, anayasa hiç dayatılamaz. Bundan sonraki kuralları biz belirleyeceğiz" diye konuştu.
Hülya Şen, kendisini karşılayanlarla birlikte daha sonra Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. İki saatlik yürüyüşün ardından Anıtkabir'e ulaşan Şen'i burada da çok sayıda vatandaş karşıladı.
"AYM'YE YÜRÜYECEĞİZ"
Anıtkabir girişinde konuşan Hülya Şen, şunları söyledi: "Ata'mın yanına gideceğiz. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne yürüyeceğiz. Seçim sonuçlarına itirazla başlamıştık, itirazımız devam ediyor. Sorunun hukuksal çerçevede çözülmesine dair muhalefetin açıklamaları oldu. Fakat ben Cumhurbaşkanı'nın anayasa tanımadığı bu ülkede, referandum sonuçlarının bu kadar şaibeli olduğu bu ülkede bu sonucu tanımıyorum. Hukuk toplumla belirlenir. AYM'nin bu konuda bir kararı olamayacağı yönünde açıklamalar var. Bu beni ilgilendirmez. Hukuk çerçevesi içerisinde bir çözüm olmayacağı aşikar"
- Ankara