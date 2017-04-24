Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da Azaldı

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 106,3 puan seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Nisan ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 106,3 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. İç piyasa sipariş miktarında ise azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.



Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.



Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,0'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 17,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla işgücü yetersizliği ile hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi. Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücünde değişiklik olmadığı yönünde değerlendirmelerin bu dönemde de devam ettiği, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74,7'ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,0'ye geriledi.



(İHA)