Rahatsızlanan Buzağıyı Veterinere Otomobilinin Arka Koltuğunda Götürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Ramazan Burgucu'nun, 2 aylık simental cinsi buzağısı rahatsızlandı. Burgucu, buzağısını Bartın'daki veterinere otomobilinin arka koltuğuna götürdü.



Halsizlik ve bitkinlik nedeniyle yürüme güçlüğü çeken buzağının durumunu fark eden sahibi Ramazan Burgucu, buzağıyı Bartın'daki veterinere götürmek istedi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı ile irtibata geçen Burgucu, buzağıyı 67 ZV 136 plakalı otomobilinin arka koltuğunda Bartın'a götürdü. Yaklaşık 35 kilometrelik yolculuk sonrası Bartın'a ulaşan Burgucu, buzağıyı kliniğe götürdü. Yapılan muayenede buzağının bağırsaklarında sorun tespit edildi. Serum tedavisi uygulanan buzağı, tedavinin ardından geldiği otomobilin arka koltuğunda Çaycuma'ya götürüldü. - BARTIN