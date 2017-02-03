Quaresma'nın Sözleşmesi Uzatıldı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

Quaresma'nın Sözleşmesi Uzatıldı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı görüldü.

İSTANBUL / DHA

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