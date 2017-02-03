Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı görüldü.
İSTANBUL / DHA
Quaresma'nın Sözleşmesi Uzatıldı
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.