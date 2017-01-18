Putin: Bu Uydurma Haberleri Ortaya Atanlar Fahişelerden Daha Kötü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump hakkında "uygunsuz belgeler"in Kremlin'in elinde bulunduğu yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Putin, bu tür uydurma haberleri ortaya atanların hiçbir ahlaki değerlerinin bulunmadığını söyledi: "Böyle uydurma haberlerin yapılması, sahte belgelerin hazırlanması için emir verenler, bunları yaparak siyasi mücadelede kullananlar fahişelerden daha kötü. Hiçbir ahlaki değerleri yok. Bu arada, Rusya bu tarz insanlarla, rakipleriyle her zaman uğraşıyor."

''RUS HAYAT KADINLARIYLA BULUŞTUĞUNU HAYAL EDEMİYORUM''

Putin, Obama yönetimini Trump'ın meşruiyetini zedelemekle suçladı: "Trump'ın Moskova'ya geldiğinde Rus hayat kadınları ile birlikte olduğu söyleniyor. Öncelikle o yetişkin bir insan ve ayrıca uzun yıllar boyunca güzellik yarışmaları düzenledi. Moskova'ya gelerek otel odasında Rus hayat kadınlarıyla buluştuğunu hayal edemiyorum. Elbette ki burada dünyanın en iyileri bulunmasına rağmen."

''ZAFERİMİZİ KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci Başkanı seçilen Donald Trump da istihbarat kurumları tarafından hazırlanan rapordaki iddiaları yalanlayarak, "Bu yalan haberlerle zaferimizi küçümsemeye çalışıyorlar." demişti.