Pursaklar Ligde Fırtına Gibi Esiyor

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligde fırtına gibi esiyor. Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda 15. hafta DSİ Elazığ Spor'u 3-0'lık skorla geçen Pursaklar, haftayı galip tamamlayarak puanını 33'e yükseltti.



Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Başkent temsilcisi Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısını galibiyetlerle sürdürüyor. 15. haftada kendi evinde DSİ Elazığ Sporu ağırlayan Pursaklar, rakibine göz açtırmadı. Üst üste gelen sayılarla maçı 3-0 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı puanını 33'e yükseltti. Performanslarıyla göz dolduran Filenin Sultanları, 21 Ocak'taki İBA Kimya TED Kolejleri ile yapılacak olan Ankara derbisinin galibiyetine odaklandı.



Pursaklar Kapalı Spor Solunda antrenmanlarına devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenörü Salih Yergin şu değerlendirmeyi yaptı: "Büyük bir disiplin içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün takımımız daha da oturuyor. Elde ettiğimiz galibiyetlerle ilçemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Aldığımız her galibiyet hem ilçemizi hem de bizleri memnun ediyor. Takımın motivasyonunu sağlıyor. On beşinci haftayı da galibiyetle geride bırakıp 33 puan topladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yaz kış demeden her zaman bizleri destekleyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA