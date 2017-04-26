Protez Kullanabilmesi İçin Bacağı Ters Dikildi

KONYA'da 24 yaşındaki Fevzi Aktaş'ın, geçirdiği trafik kazası kırıklar ve enfeksiyon oluşan sol bacağı, uyluk kısmından kesilip, protez kullanması için sağlam olan kısma ters dikildi. Geçirdiği trafik kazası sonucu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Fevzi Aktaş'ın, sol bacağının uyluk kısmında kırıklar ve enfeksiyon oluştuğu saptandı. Sol bacağının tamamen kesilmesi gereken Aktaş'ın, protezi daha iyi kullanabilmesi için uyluk kısmından kesilip, bacağını sağlam olan kısman ters dikilmesine karar verildi. Ameliyatı gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar şunları söyledi:



'Hasta, sol bacağında kırıklar nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmiş, ancak enfeksiyon kontrol altına alınamamış. Bacağın kesilmesine karar verilmiş. Bacağının kesileceğini ve uyluk kemiğinden itibaren olması sebebiyle protez kullanmakta ciddi sıkıntılar yaşayacağını biliyordu. Ancak biz dünyada sayılı merkezde gerçekleştirilen ve bu gibi hastalarda protez kullanımı konusunda hastanın hayat kalitesini ciddi oranda artıran bir yöntem uygulamayı teklif ettiğimizde hastamız kabul etti."



Kesilen bacağın sağlam kısmını ters olarak geri diktiklerini belirten Acar, şöyle devam etti;



"'Bu ameliyatla, bacak bütünlüğü göz önüne alınınca bacağın üst kısmındaki enfeksiyonlu kısım alınarak, bacağın sağlam olan alt kısmı yukarıya 180 derecelik ters açıyla dikilerek, bilek ekleminin diz kapağı görevi görmesi ve hastanın platin kullanmasında büyük kolaylık sağlaması hedeflendi. Eğer bu yöntem uygulanmasaydı, hastamızın bacağı uyluk kemiğinden itibaren kesilecek ve hastanın geri kalan hayatında protez kullanımı bile sınırlanacaktı. Bunun yanında konum itibariyle protezden dolayı ciddi bası yaraları oluşacaktı. Ancak bu yöntemle hastamızın hayatı büyük ölçüde kolaylaşacak."



Ameliyat ardından sağlığına kavuşan Fevzi Aktaş, bacağının tümünü kaybedecek iken böyle bir yöntemle daha küçük ve kullanım açısından bana kolaylık sağlayacak olan protezle daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi. - Konya