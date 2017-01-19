Prof. Dr. İlber Ortaylı 'İmparatorlukların Çöküşü'nü anlattı



FMV Kültür Konferansları'nda yılın ilk konuğu tarih profesörü İlber Ortaylı oldu.

Feyziye Mektepleri Vakfı, 2014 yılından bu yana düzenlediği Kültür Konferansları serisinde, Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dinleyicilerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören ve yüksek katılımla gerçekleşen konferansta, Ortaylı, tarihte dünyanın farklı noktalarında hüküm sürmüş imparatorlukların çöküş hikayelerini ve dönemin ünlü hanedanlarını izleyicilerle paylaştı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmasında Osmanoğulları'nın yanı sıra dönemin Habsburg, Romanov gibi ünlü hanedanlarının yaşamlarından kesitlere yer vererek, izleyicileri tarih içerisinde bir yolculuğa çıkarttı. Bu üç hanedanın yönettiği ve çökmesi zor görünen imparatorlukların parçalanma sürecini de anlatan Ortaylı, Birinci Dünya Savaşı sonunda dünyada etkin olan büyük imparatorlukların yıkılmasıyla bir dönemin tamamen kapandığını belirtti.

"Toplumun tarih bilgisi yetersiz"

FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmasında tarih öğrenimin ve öğretisinin bir bütünlük içerisinde olması gerekliliğine vurgu yaptı. Ortaylı, günümüzün olaylarını sadece yakın çağı irdeleyerek anlamanın mümkün olmadığını belirterek, tarihin her dönemiyle doğru öğrenilmesi ve öğretilmesinin önemini dinleyicilere iletti. Ortaylı; "Sadece yakın tarihi öğrenmeye çalışmak, birbiriyle çelişen ve taraflı tarih bilgisi edinmek demektir. Yaşadığı çağı bilen, geleceğini merak eden bir toplum, geçmişini de tüm yönleriyle bilmelidir. Maalesef tüm sosyo kültürel grupları düşündüğümüzde halkımızın genelinde tarih bilgisi yeterli değil" diye konuştu.