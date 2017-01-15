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Prizden Çıkan Yangın Korkuttu

Prizden Çıkan Yangın Korkuttu

Alaplı ilçesinde elektrik prizinden çıkan yangın, zamanında müdahaleyle kontrol altına alındı.

Prizden Çıkan Yangın Korkuttu

Alaplı ilçesinde elektrik prizinden çıkan yangın, zamanında müdahaleyle kontrol altına alındı. Ev, itfaiye sayesinde kül olmaktan kurtulurken, içeride oturanlar dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Alaplı Çay boyu mevkisinde Mustafa K.'ye ait ikametin oturma odasında bulunan prizden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Prizden çıkan kıvılcım nedeniyle etrafa yayılan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile diğer odalara sıçramadan söndürülürken, evde oturanlar hafif şekilde dumandan etkilendiler. - ZONGULDAK

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