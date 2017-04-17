Premier Lig'e mi Gidiyor ?

Galatasaray, Bruma için Tottenham'dan transfer teklifi alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün bir gazetede Bruma'nın yeni sözleşme yapmak için şart olarak yüzde 100 zam istediği iddiası yalanlanarak şu ifadelere yer verildi:



"Bu talebin Yönetim Kurulumuz tarafından reddedilerek oyuncumuza İngiltere Premier League takımı Tottenham Hotspur'dan gelen transfer teklifinin değerlendirmeye alındığına dair bir haber yayınlanmıştır. Gerçekle ilgisi olmayan bu haberde, ismi geçen kulüple herhangi bir bedel karşılığı gizli anlaşma yapılmadığı gibi, tarafımıza ulaşan herhangi bir resmi teklif de olmamıştır.



Bu tarz bir haberin hafta sonu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde yayınlanmasını manidar karşıladığımızı belirtir, taraftarlarımız başta olmak üzere tüm spor kamuoyunun söz konusu habere itibar göstermemelerini rica ederiz."



(İHA)