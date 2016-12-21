Poyraz Karayel 73. Bölüm Poyraz ve Ayşegül'ü Bekleyen Tehlike

Poyraz Karayel 73. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel bu akşam 73. bölümüyle ekrana geliyor. Poyraz Karayel 73. bölümde Poyraz, kurnaz planıyla Kerem'i kıstırmış ama oyun henüz bitmemiştir. Ayşegül ise yaşadıklarının ardından gözyaşları içinde Poyraz'ın yanına koşar. Çınar, Ayşegül'le yüzleşirken Ayşegül'ün Nevra'nın tehditiyle ona döndüğünü öğrenir. Ama Nevra, Ayşegül'le ilgili çok daha büyük bir gerçeğe şahit olacaktır. Zülfikar ise hayatının en önemli kararını verip Meltem'le konuşmanın yolunu ararken büyük bir sürprizle karşılaşır. Nevra Mümtaz'ı kullanarak büyük planını uygulamaya başlar. Poyraz ise Nevra'yı keşfetmeye yaklaşırken, Ayşegül'le de yeni bir hayata başlamanın adımlarını atmaktadır. Ama ikisi de onlara doğru yaklaşan büyük tehlikenin farkında değildir.

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Poyraz, Eda'nın ihanetiyle sarsılırken Eda, Kerem'i kurtarmak için Halil'i kaçırır ve bir kovalama başlar. Bu sırada Çınar, Meltem vasıtasıyla Poyraz'a çok yaklaşmıştır. Poyraz farkında olmasa da kimliğinin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıyadır. Bahri ise, Ayşegül'ün eve dönüş kararını sorgularken suçluluk duygusuyla mücadele eden Despina Ayşegül'ün sırrını öğrenir. Poyraz ve Ayşegül, Nevra'nın elindeki görüntüleri almak için plan yaparken, Sinan'ın kendi başına giriştiği iş onları yeni bir krizin içine sokar. Çınar'ın, Poyraz'ın kimliğine iyice yaklaştığını fark eden Ayşegül, buna engel olmak için Çınar'a yakın davranmaya başlar. Ama, bu onu hiç istemediği durumlara sokacaktır. Eda, Mümtaz'a yakalanır. Ancak Eda'nın, Kerem'i kurtarmak için pes etmeye niyeti yoktur. Bunun için Poyraz'ı rehin alarak tekrar harekete geçer.

POYRAZ KARAYEL KONUSU

Kayınpederi tarafından oğlundan ayrı bırakılan eski bir polisin oğlunu almak için mafyanın içine girmesini anlatan Poyraz Karayel ,iftira atılarak meslekten atılan eski bir polistir. Emniyet Amiri'yle yaptığı anlaşma sonucu, oğlunu kayınpederinden almak için mafyanın içine girmeyi kabul eder. Bu arada tanışıp aşık olduğu Ayşegül'ün, yanına girdiği patronu Bahri Umman'ın kızı olduğundan habersizdir. Ardından Ayşegül'ün Bahri'nin kızı olduğunu öğrenir. İlerleyen bölümlerde emniyet amiri Mümtaz ile kayınpederinin kendisine tuzak kurduğunu ve meslekten onun yüzünden atıldığını öğrenir. Mümtaz'a emri veren asıl patronun ise kayınpederi Ünsal olduğu ortaya çıkar. Bu arada Bahri, kızı Ayşegül ve adamı Poyraz'ın beraber olduklarını öğrenir. İşler iyice çığrından çıkar. Dizinin ikinci sezonunda ise Poyraz ve diğer karakterlerin aslında üvey babası olduğunu öğrendiği İsmail Karayel , sonradan ortaya çıkan babası Adil Topal ve kardeşi Neşet Topal ile yaşadığı maceralar anlatılır.

POYRAZ KARAYEL OYUNCULARI

İlker Kaleli- Ahmet Poyraz Karayel

Mayıs 1981 doğumludur. Adil Topal'ın oğlu, Meltem'in ağabeyi, Neşet'in kardeşi, Sinan'in babası ve Begüm'ün eski eşidir. 3 yaşındayken babasının bir arkadaşı tarafından kardeşi Meltem ile birlikte İsmail Karayel'e evlatlık olarak verilmiş, dizinin 39. bölümüne kadar Poyraz babasının İsmail Karayel olduğunu sanmıştır. Okul yıllarını yatılı okulda geçirmiştir. Dizinin ilk sezonunda Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi'nde polis olan Poyraz, bir iftira sonucu hapis cezası alır ve oğlunun velayeti eski kayınpederi Ünsal'a verilir. Hapisten çıktıktan sonra hem oğlunun velayetini geri alabilmek için, hem de takip etmek için Bahri Umman'ın yanında işe başlar, fakat daha sonra polis olduğu ortaya çıkınca ayrılır. İkinci sezonun başında yine Organize Suçlar masasında başkomiser olan Poyraz, daha sonra terfi alarak emniyet amiri olmuştur. Başkaları tarafından serseri bir tip olarak görülse de, aslında çok iyi bir insandır. Hayatı boyunca sevgi görmediğinden yakınır. Oğluna çok düşkündür. Ayrıca Bahri Umman'ın kızı Ayşegül ile de aşk yaşamaktadır. Dizinin 44. bölümünde polislikten istifa etmiştir. İstifa ettiğinden beri Bahri'ye yardımcı olmaktadır. En büyük düşmanı sonradan ortaya çıkan üvey ağabeyi Neşet Topal'dır. Neşet, Ayşegül'ü kaçırmak için Bahri Umman'ın evini basmış ve Neşet'le aralarında havuzda geçen boğuşma sırasında tam boğulacağı sırada Ayşegül tarafından kurtarılmıştır. Dizinin ikinci sezonunun finalinde, Neşet'in yüzünden Rus konsolosu Boris'in oğlu Sergey'i öldürmesi üzerine Boris'in emriyle Yuri tarafından vurulmuş ve durumu yeni sezonun başlangıcına kadar belirsiz bırakılmıştır.

Burçin Terzioğlu- Ayşegül Umman

Bahri'nin kızı, Sadreddin'in kardeşi. Göbek adı Müzeyyendir. 27 Ekim 1983 doğumludur. Babası ile arası soğuk olduğu için annesinin soyadı olan "Çilingir" soyadını kullanmaktayken, dizinin 48. bölümünde mahkeme kararıyla Umman soyadını yeniden kullanmaya başlamıştır. Kardeşi Onur'un ölümünden dolayı babası ve ağabeyini suçladığı için yıllarca onlarla görüşmeyi reddetmiş, onların içinde bulunduğu karanlık dünyadan kendisini soyutlamıştır. Kardiyologdur ve dizinin ilk sezonunda Zafer'in kızının doktorluğunu yapmış, ayrıca bir tedavi merkezinde de çalışmıştır. Güzel, zeki ve güçlü bir kadındır. Bindiği takside tanıştığı Poyraz ile daha sonradan sevgili olmuştur. Bazen aralarında kavgalar yaşansa da, yine de Poyraz'a aşıktır. Dizinin ikinci sezonunda ise Despina'nın açtığı hastanede kardiyolog olarak çalışmaktadır. Poyraz'dan hamile kalmış, fakat Adil Topal'ın isteği üzerine kürtaj olmak zorunda kalmıştır. 53. bölümde Poyraz'ı vurmak isteyen Sadreddin'in tuttuğu tetikçi tarafından vurulmuş, fakat yaralı olarak kurtulmuştur. Poyraz'ı her ne kadar sevse de mafya işlerine fazla bulaşmasından hoşlanmamaktadır.

Musa Uzunlar- Bahri Umman

Ayşegül ile Sadreddin'in babasıdır. "Bahri Baba" olarak da bilinmektedir. Aslen Mardinlidir. İstanbul'un en ünlü mafya ailelerinden birinin başındadır. Sert ve acımasız bir görüntüsü olsa da, aslında merhametli bir insandır. Etrafında çok saygı görür. Mardin'de yaşadıkları sırada babasını, daha sonra da küçük oğlu Onur'u öldüren Adil Topal'a düşmandır. Ayrıca gençken babasını öldürmesi karşılığında o da Adil'in ağabeylerini öldürmüştür. Dizinin 52. bölümünde uzun zamandır aşık olduğu Despina ile evlenmiş, fakat nikah sırasında aslında Neşet tarafından öldürülen Yusuf Özkanlı'nın katili sanılarak gözaltına alınmıştır. Daha sonra Sadreddin sayesinde hapisten çıkmış, bu yüzden Sadreddin ile barışmıştır.,

İdil Fırat- Despina Petridis Umman

Mete'nin müvekkili, Dafne'nin teyzesidir. Rum asıllıdır. Amcasından kendisine yüklü bir miras kalmıştır ve bunu bir hastane açarak değerlendirmek istemektedir. Ayrıca yine amcasından kalan miras dolayısıyla bir bankanın ortaklarından biridir, ancak Adil Topal bu bankayı satın almak istemektedir ve bu yüzden kendi adamlarını yollayarak Despina'yı korkutmaya çalışır. Bunun üzerine Despina, Bahri'den yardım ister. Çok narin, kibar bir kadındır. Dizinin 52. bölümünde Bahri ile evlenmiştir.

Ali İl- Sadreddin Umman

Bahri'nin büyük oğlu, Ayşegül'ün ağabeyi, Songül'ün kocasıdır. 10 Mart 1978 doğumludur. Hayatı boyunca babasından yeterli sevgi ve saygıyı göremediğini düşünmekte, karısı Songül'ün de doldurmasıyla bunu sürekli dile getirmektedir. "Manyak" veya "psikopat" olarak anılacak kadar şiddet eğilimlidir. Dizinin ilk sezonundan beri babasının Poyraz'ı daha çok sevdiği düşüncesiyle Poyraz'ı kıskanmakta, hatta ona düşmanlık beslemektedir. Hasan Yağmur'un kendisinden olmadığını öğrendiğinden beri Songül ile arası bozulmuş, bunun üzerine aslında Songül'ün ayarladığı İpek ile bir süre aşk yaşamıştır. Bahri'nin de Hasan Yağmur'un Sadreddin'den olmadığını öğrenmesi üzerine evinden kovulmuştur, bunun üzerine Neşet'in de oyunuyla Adil Topal'ın adamlarının başına geçmiştir. Dizinin 53. bölümünde Poyraz'ı öldürtmek isterken yanlışlıkla Ayşegül'ü vurdurtmuş, bunun üzerine yaptığından pişman olarak başına geçtiği Adil Topal'ın adamlarından ayrılmak istemiştir. Bir süre Begüm ile ilişki yaşamış, ancak Songül'ün ısrarları üzerine ondan ayrılmıştır.

Hare Sürel- Meltem Karayel

Poyraz ile Neşet'in kız kardeşi, Adil Topal'ın kızıdır. 1984 doğumludur. Henüz birkaç aylıkken babasının bir arkadaşı tarafından ağabeyi ile birlikte İsmail Karayel'e evlatlık olarak verilmiş, dizinin 39. bölümüne kadar babasını İsmail Karayel sanmıştır. Bilgisayar mühendisliği mezunudur. Küresel sermayeye karşı bir tutum izlemektedir. Yıllar sonra, erkek arkadaşının ölümünden sorumlu tuttuğu Poyraz ile karşılaşmıştır. İkisi de Adil Topal'ın peşinde oldukları için araları düzelmiş ve birlikte hareket etmeye başlamışlardır. Zülfikar ile aşk yaşamaktadır.

Ata Berk Mutlu- Sinan Karayel

Poyraz ile Begüm'ün oğlu. 9 yaşındadır. İlkokula gitmektedir. Yaşına göre oldukça zeki bir çocuktur. Babasına çok düşkündür. Annesiyle babasının ayrı olmasından ötürü mutsuzdur ve zaman zaman bunu dışarıya yansıtır. Ayşegül ile de arası çok iyidir. Dizinin ikinci sezonunda doğum gününde Adil Topal'ın adamları tarafından vurulmuş, fakat yaralı olarak kurtulmuştur.

Celil Nalçakan- Zülfikar Ülgen

Bahri'nin adamlarından biridir. Sol görüşe sahiptir ve bunu sık sık dile getirir. Aslen Tuncelilidir. Hayattaki her şeyi kapitalizme bağlar ve yaptığı konuşmalarla zaman zaman çevresindekileri sıkar. Çok cesur ve mert birisidir. İlk sezonda birlikte olduğu Çiğdem ile hapse girmesi sonucu ayrılmış, fakat onu hiç unutamamıştır. Dizinin ikinci sezonunda ise fikirlerinin oldukça uyuşması ve biraz hoşlanması nedeniyle Meltem ile yakınlık kurmuştur. Daha sonra ona olan aşkını itiraf etmiş, böylece aşk yaşamaya başlamışlardır.

Cem Cücenoğlu- Taş Kafa

Bahri'nin adamlarından biridir. Gerçek ismi dizide söylenmemiştir. Trabzonlu bir ailenin en küçük çocuğu olduğu bilinmektedir. Dizinin ilk sezonunda Sefer ve Zülfikar'a göre biraz daha geri plandadır. Oldukça saftır, ancak çok güçlüdür ve iri görüntüsünden dolayı ekibin kas gücü görevini görmektedir. Dizinin ikinci sezonunda Bahri'nin evinde yardımcı olarak çalışan Ümran'a aşık olmuştur. Ümran'ı dövdüğü sırada onu kurtardığı için Ümran'ın kocası Namık kendisini boğmak istemiş bunun üzerine kendisini savunarak onu öldürmüş ve gömmüştür. Ümran Hanım'dan bunu saklamış, fakat Namık'ın cesedinin ortaya çıkması üzerine Namık'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etmiştir. Dizinin ikinci sezonunun finalinde Ümran ile evlenmiştir.

Ece Özdikici- Songül Umman

Sadreddin'in karısı, Bahri'nin gelini. Mersinlidir. 19 yaşındayken hukuk fakültesi okumak için geldiği İstanbul'da Sadreddin ile tanışmış ve onunla evlenmiştir. Sadreddin'in kısır olması sebebiyle bir başkasından hamile kalmış ve Hasan'ı doğurmuştur. Oldukça sinsidir. Bahri'nin Hasan Yağmur'un Sadreddin'den olmadığını öğrenmesi üzerine evden kovulmuş, ancak Sadreddin'in onu casus olarak kullanması üzerine eve geri dönmüştür.

İsmail Düvenci- Cevher Güngören

Poyraz'ın alt komşusu. Emekli albaydır. Hemen hemen her zaman üniformasıyla gezer. Bir oğlu vardır fakat yıllardır onunla görüşmemektedir. İsa'nın ödevleri konusunda zaman zaman Poyraz'la şaka yollu tartışırlar. Resim yapmayı çok sever. Çok iyi yüreklidir. İnternetten tanıştığı Melahat Hanım'a aşık olmuş, Melahat Hanım onu dolandırdığı halde onu affetmiştir. Dizinin 51. bölümünün sonunda evindeki doğalgazı açarak intihar teşebbüsünde bulunmuş, ancak doğalgaz faturasını ödemediği gerekçesiyle doğalgazının kesilmesi üzerine kurtulmuştur.

Gülçin Hatıhan- Ümran Özer

İsa'nın annesi. Poyraz'ın üst kat komşusudur. Dizinin ikinci sezonunda Bahri Umman'ın evinde yardımcı olarak çalışmaya başlamıştır. Çok iyi ve yufka yürekli bir kadındır. Televizyonda dizi izlemeyi çok sever. Dizinin ikinci sezon finalinde Taşkafa ile evlenmiştir.

Emirhan Akbaba- İsa Özer

Ümran'ın oğlu. Liseye gitmektedir. Poyraz'ı ve Sinan'ı çok sevmektedir. Libya'da sandığı babasının aslında hapiste olduğunu Poyraz'dan öğrenmiştir. Sürekli ödevleri vardır ve bu ödevleri Poyraz ile birlikte yapmayı çok sever. Taşkafa ve Ümran'a evlenmelerine onay vermiştir.





