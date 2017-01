Portakal Bahçesine Yapılmak İstenen Camiye Referandumda 'Hayır' Çıktı

Muğla'nın Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi'nde caminin yapılacağı yer, tartışma konusu olduğu için referanduma gidildi. 3 bin 200 seçmenin bulunduğu mahallede eski belediye binasında kurulan sandığa 1001 kişi giderek oy kullandı. 789 kiş 'hayır' oyu vermesi üzerine yeni bir yer belirleneceği belirtildi.

ÇOK SAYIDA DİLEKÇE NEDENİYLE REFERANDUM KARARI ALINDI

Göcek Mahallesi'ndeki mevcut Çarşı Camii'nin, vasfını tam olarak karşılamadığı gerekçesi ile yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Geçen yıllarda Göcek Belde Belediyesi tarafından hazırlanan imar planında, 'İbadet yeri' olarak ayrılan eski belediye binasının da içinde bulunduğu portakal bahçesinin bir kısmının sökülerek yeni cami yapılması için bazı vatandaşlar Fethiye Belediyesi'ne başvurdu. Göcek'te bulunan 6 sivil toplum örgütü de yeşil alanın korunması ve yeni caminin belirlenecek olan başka alana yapılması için Fethiye Belediyesi'ne çok sayıda imzanında bulunduğu bir dilekçe verdi. Belediye yetkilileri, gelen istekleri inceledikten sonra mahallede referandum yapmaya karar verdi. Portakal bahçesi içerisine cami yapılmasını isteyenlerin 'evet', istemeyenlerin ise 'hayır' oyu kullandığı referandum, Göcek'te bulunan eski belediye binasında yapıldı. 3 bin 200 seçmenin bulunduğu mahallede, 1001 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Saat 08.00'da başlayan ve 17.00'ye kadar süren oy kullanma işleminin ardından sandıktan 207 'evet', 789 'hayır' oyu çıktı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

''CAMİ YAPILMASINA KARŞI DEĞİLİZ''

Fethiye Belediyesi yetkililerinin, referandumdan çıkan 'hayır' sonucu doğrultusunda, cami projesi için yeni bir alan belirleme çalışmasına başlayacağı belirtildi. 'Hayır' oyu kullanıklarını belirten bir gurp Fethiyeli, "Cami yapılmasına karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey, buradaki yeşil alanın yok edilmesi. Çocukluğumuzdan beri gördüğümüz bu doğal güzelliği çocuklarmız da görsün" dedi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Göcek Kültür ve Turizm Derneği, Göcek Yat Kulübü, Göcek Yardımsever Kadınlar Derneği, Göcek Spor Kulübü, Atatürkçü Düşünce Derneği Göcek Temsilciliği, Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'nden oluşan sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Caminin yapılmak istendiği portakal bahçesi, ilk imar planına göre 'park ve bahçe' olarak tanzim edilmiş bir yeşil alan olup, Göcek"in simgesi haline gelmiştir. 'Göcek'in Kalbi' olarak ta adlandırılmış bu alan, Göcekliler ve Göcek ziyaretçilerince yeşil alan olarak içselleştirilmiştir. Göcek merkezindeki tek yeşil alan olan bu portakal bahçesinin içinde, çocuklarımız nefes aldığı, koştuğu ve oynadığı "Çocuk Parkı" da mevcuttur. Söz konusu yeni yapılaşmanın, Göçek'in en işlek merkezinde olması, önemli trafik ve yaya akışı sıkıntıları meydana getirecektir. Özellikle 4-5 aylık turizm sezonunda, cuma namazı, Bayramlar ve Ramazan ayı süresince, cenaze ve cenaze araç giriş/çıkışlarının çakışmaları ve Göcek merkezindeki giriş çıkışlar bloke olabilecek, ek park sorunları da meydana gelecektir. Trafik ve yoğunluğun getireceği sorunlar, turist, esnaf, tur operatörleri, öğrenci veya ziyaretçi ve ibadete gelenlerin şikayetlerine de yol açacaktır. Ayrıca kaza, yangın, deprem ve benzeri afet olayların önlenmesi sırasında merkeze giriş/çıkış ve diğer lojistik zorlukları da meydana getirebilecektir. Yaşanılan kentsel mekanı, yalnızca yollar, kaldırımlar, binalar ve diğer fiziksel donatılanlarla tanımlamak yetmez. Kentin hafızaları büyük bir titizlikle korunarak, bir arada yaşam bilinci pekişir. Tarih yalnızca yazılı belge olmanın dışında, yaşamsal ve görsel süreklilik olarak toplum bilincine mal edilir. Beldemiz kentsel belleğinin her gün biraz daha yok olduğu süreçte, son birkaç hafıza mirasından biri olan portakal bahçemizin inşaata açılarak yok olması bu bağlamda hatıraların da yok olmasına yol açacaktır. Özetle bu yeşil alanın herhangi bir inşaata açılması, Göcek"in en önemli simgelerinden birisini ortadan kaldıracak, hatıraları yok edecek, yoğunluk ve lojistik sorunları yaratacak, beldenin marka değerini azaltacak ve uzun yıllar eleştiri konusu olacaktır."