Polisten Sigara ve Kumar Denetimi

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezi ve Gölyaka ilçesinde bulunan işyerlerinde denetim yaptı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 ihbarları ve BİMER müracaatları üzerine şehir merkezi ve Gölyaka'da bulunan işyerlerinde denetim yaptı.



Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam saat 21.00-24.00 saatleri arasında, il merkezinde ve Gölyaka ilçe merkezinde çok sayıda kahvehane, dernek lokali ve parti binasında yapılan denetimlerde, iki işyerinde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan toplam 9 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak kişi başı 227 lira olmak üzere toplam 2043 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahiplerine 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca bir işyerinde ve bir parti binasında toplam 6 kişiye 'Kapalı Alanda Sigara İçmek' suçundan Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 109 lira olmak üzere toplam 654 lira idari para cezası verildi. İşletme sahiplerine idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. Polis ekipleri, bu konudaki çalışma ve denetimlerine il merkezinde ve ilçe merkezlerinde devam edeceklerini bildirdi" denildi. - DÜZCE