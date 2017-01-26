Polisim' Yalanı ile 4 İlde Dolandırıcılık Yapmış

KAYSERİ'de kendisini polis olarak tanıtıp, 4 ilde birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen 28 yaşındaki Ramazan Kaptan, Kayseri'de yaşlı bir kadını dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Kaptan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Kendisini polis olarak tanıtarak İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Nevşehir ve son olarak da Kayseri'de dolandırıcılık yapan Ramazan Kaptan, polisin 48 saat süren takibi sonucu yakalandı. Kendisini Diyarbakır'da görevli 'başpolis' olarak tanıtan ve suç şebekesi ile ortak çalıştığı belirlenen Kaptan, merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Gültepe Mahallesi'nde yalnız oturan H.A. isimli kadını arayarak polisin yapacağı operasyonda kullanılmak üzere para istedi. Dolandırıcı, kadının parasının olmadığını söylemesi üzerine, emlakçıyı arayarak, kadının evini 115 bin TL'ye satmak istedi. Ev sahibinin dolandırıldığını anlayan emlakçı, durumu polise bildirdi ve işbirliği yaptı. Emlakçının, ev karşılığında vereceği 115 bin TL'yi almak için eve gelen sabıkalı dolandırıcı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Benzer suçlardan birçok ilde suç kaydı olduğu anlaşılan Ramazan Kaptan, dolandırıcılık şebekesinde 'yüzde' karşılığında iş yaptığını, dolandırdığı kişilerden aldığı paraları diğer şebeke üyelerine havale ettiğini veya elden verdiğini söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Ramazan Kaptan, tutuklandı.



- Kayseri