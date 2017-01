Polis Eğitim Merkezlerine İlişkin Düzenlemede Değişiklik

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ücretle okutulacak ders saatlerine ilişkin düzenleme, uluslararası eğitim faaliyetlerini de kapsayacak.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ücretle okutulacak ders saatlerine ilişkin düzenleme, söz konusu kurumların uluslararası eğitim faaliyetleri için de geçerli olacak.



Bu kurumlardaki ek derse ilişkin bazı düzenlemeler ise yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda, polis kolejlerinde görevli öğretmenler ile polis meslek eğitim merkezleri, diğer eğitim ve öğretim yapılan kurumlarda görevli öğretim elemanlarını aylık karşılığı haftada 15 saat ders okutmakla yükümlü kılan ve bunun dışında kendilerine 6 saati zorunlu olmak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceğine ilişkin hüküm yeni düzenlemede yer almadı.



Polis kolejlerinde görevli kadrolu öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, kolejde aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat için 1 saat, ders yılı süresince, hazırlık ve plan çalışmaları karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesi, polis kolejlerindeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleriyle diğer iş ve işlemlerine ilişkin faaliyetlerini yürüten öğretmenlere, ders yılı süresince bu görevlerine karşılık haftada 2 saat daha ek ders ücreti ödenmesi yönündeki hükümler de düzenlemeden kaldırıldı.



Buna karşın, her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumları ile merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlükleri bünyesinde personel, öğrenci ve kursiyerlerin silah atış veya ihtisas atış eğitimlerinde alanlarında sertifikalı personele haftada 15 saate kadar, ilgili makamdan alınacak onay ile ek ders görevi verilebilecek.