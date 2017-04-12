Plaza Turizm 25. Yılını Seçkin Konuklarıyla Kutladı…

Turizm Bakanlığı'nın, "A" Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne sahip Plaza Turizm, birbirinden bağımsız departmanları ve toplam 90 personeli ile her türlü toplantı organizasyonu, bayi toplantıları, yurt dışından gelen yabancı misafirlerin ülkemizde alacağı hizmetler, yurt içi ve yurt dışı turlar ile uçak bileti satış hizmetlerini 25 yıldır başarı ile gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yüksek kredibilitesi sayesinde yurtiçi ve yurtdışında büyük oteller ile yoğun şekilde çalışmalar yapan Plaza Turizm müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmayı sürdürüyor.

Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, saygın, güvenilir ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden lider bir firma olmak misyonuyla hareket eden Plaza Turizm, Dinamik ekibi ile bütünleşen birliktelik duygusu, yabancı dil yetkinliği, dünyayı yakından İzleme, Bursa ve Türkiye genelinde delegasyon üyeleriyle iyi ilişkiler kurulması, mükemmellik uygulamaları, sorun çözmedeki yetkinlik ve üst ile ast arasındaki delege sisteminin iyi çalışmasını oluşturan misyonu ile yol almaktadır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)'ın yanı sıra International Congress & Convention Association (ICCA) ve Amerika Seyahat Acentaları Birliği Üyesi olan Plaza Turizm, cirosu itibariyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Bursa'nın ilk 250 Büyük Firması arasında 181. sırada olmayı da başarmıştır.

Kuruluşundan bu yana geride kalan 25 yılda pek çok başarılara imza atan ve 2016 yılı itibariyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Sektör Lideri" olarak seçilen Plaza Turizm, Türk Hava Yolları (THY) tarafından da Güney Marmara'nın En fazla uçak bileti satışı yapan Turizm acentası olarak ödüle layık görüldü.

Plaza Turizmin 25. yılı nedeniyle 11 Nisan 2017 Salı akşamı Crowne Plaza Hotel Bursa'da gerçekleştirilen ve seçkin konukların davetli olduğu özel gecede konuşan Plaza Turizm Genel Müdürü Serdal Can, "Bursa'nın yanı sıra ülkemiz genelinde ve yurtdışında başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geride kalan 25 yılda bizleri her zaman kabul ve tercih eden başta Bursa olmak üzere ülkemizin dört bir tarafındaki hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlarımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Plaza Turizm olarak bir taraftan yeni yapılanmalar içinde büyüyüp çoğalırken, diğer taraftan da hizmet kalitemizden asla ödün vermeden çalışmaya devam edeceğimizin sözünü huzurlarımızda tekrar ediyorum" dedi.

Plaza Turizm'in 25. yıl gecesine katılan konuklar arasında yapılan çekilişle 18 kişi, ABD-New York'tan Singapur-Bangkok'a uçak bileti, Kıbrıs'tan Antalya ve diğer şehir otellerinde konaklama olmak üzere çeşitli hediyeler kazandı. Pop sanatçısı Zeliha Sunal da seslendirdiği şarkılarıyla geceye renk kattı