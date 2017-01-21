Plaka Hırsızı Özür Mektubu ve Para Bıraktı

Almanya'nın Köln kentinde bir otomobilin plakalarını çalan hırsız, zarf içinde 40 Euro para ve özür mektubu bıraktı.

DİKİZ AYNASINA İLİŞTİRDİ

Köln polisinin verdiği bilgiye göre, 20 Ocak cuma günü saat 06.30'da, 31 yaşındaki kadın, Schmalbein Caddesi'ndeki aracının yanına geldiğinde plakaların çalındığını fark etti. Kadın sürücü ayrıca ayrıca sol dikiz aynasına iliştirilmiş bir zarf buldu. Genç kadın zarfı açtığında 40 Euro ile "Özür dilerim. İyi bir amaç için." yazılı mektubu gördü.

''İYİ BİR AMAÇ İÇİN''

Polis mektuba ve paraya delil olduğu gerekçesiyle el koydu. Köln polisinin açıklamasında, "İyi bir amaçla da olsa bu hırsızlıktır." denildi. Köln polisi DN-CB 810 plakalı bir araç görenlerin kendilerine ihbarda bulunmalarını istedi. Hırsızın plakaları hangi amaçla kullanacağı ise bilinmiyor.