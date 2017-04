PKK'nın Fetö ile İş Birliği Yaptığı" İddiası

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2014 yılına kadar belde statüsünde bulunan Mezra köyünde 20 yıl belediye başkanlığı yapan Hüsnü Timur, bölgedeki terör saldırılarının PKK ve FETÖ iş birliğiyle düzenlendiği iddiasında bulundu.



Yörenin aynı zamanda önde gelen ailelerine mensup Timur, belediye başkanlığı yaptığı dönemde yaşadığı, terör örgütleri PKK ve FETÖ iş birliğine tanık olduğunu savunduğu olayları AA muhabirine anlattı.



Timur, aile olarak PKK'lı teröristlerin çok sayıda saldırısına maruz kaldıklarını, bunlarda oğlu ile 14 yakınının katledildiğini söyledi.



Beldede o dönem konuşlu bir tabur ve jandarma karakolu olmasına rağmen Beytüşşebap'a 15 kilometrelik mesafedeki yolun defalarca teröristlerce kesildiğini ileri süren Timur, FETÖ'cü askerlerin teröristlere göz yumduğunu iddia etti.



Aynı güzergahta 2011'de düğünden dönen aile fertlerine bir saldırı düzenlendiğini belirten Timur, akrabalarının saldırıdan kurtulduğunu ancak bölgede görev yapan FETÖ'cüler tarafından eylemin üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne sürdü.



Saldırı sonrası 2 akrabasının karakola başvurduğunu, eylemi gerçekleştirenlerin PKK'ya yakın korucularla, PKK'lı teröristler olduğu yönünde ifade verdiklerini aktaran Timur, ancak FETÖ'cü yetkililerce sahte ifade tutanağı düzenlenip sahte imzayla olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını savundu.



"Her şey su yüzüne çıktı"



"Tahkikatta alay edercesine 'Siz PKK'dan şikayetçi misiniz?' diye sormuşlar." ifadesini kullanan Timur, şöyle konuştu:



"Bizim bildiğimiz 6 PKK'lı vardı. Saldırıyı PKK'lılar kendilerine yakın korucularla birlikte yaptı. El altından tutanak düzenlediler. İki tutanak da ortaya çıktı. Biri asıl ifade tutanağı, diğeri sahte. İtiraz ettik. Durum onu gösteriyor ki Mezra karakolu ve taburu, PKK'lıları ve onlara yakın korucuları görevlendirerek olayı gerçekleştirmişler. Bunu bakanlığa, savcılığa Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) bildirdik. Polisin kriminal incelemesinden imzaların çocuklara ait olmadığı ortaya çıktı. PKK ve FETÖ bu işi birlikte gerçekleştirdi. Buna benzer yüzlerce olay yaptılar. Hepsini mahkemeye verdik. Bazı davalar düştü. Darbe olduktan sonra biz tekrar bu dosyaları getirdik. FETÖ var mı? Var. PKK ile iş birliği içindeler mi? Evet, iş birliği içindeler, her şey su yüzüne çıktı."



Belde ile ilçe arasındaki yol yapımında kullanılan araçların da o dönem yakıldığını anlatan Timur, "Mezra taburu inşaatı için gelen malzemenin tümünü Kato'ya götürdüler, orada sözde 'PKK şehitliği' adı altında bir yer ve cami yaptılar. İlçe merkezindeki halk bayramlarda o camide namaz kılıyordu. Bir kısım koruculara da orada nöbet tutturuyorlardı. Beytüşşebap'ta birbirine davacı olan kim varsa oraya götürülüyor sözde PKK onların işlerini hallediyordu. Oradaki güvenlik güçleri vatandaşı PKK'ya itti. Devlet o dönem vatandaşı sahipsiz bıraktı. Herkes her şeyi gördü. İnşallah bundan sonra devletine sarılır, sadık olur ve devletine çalışır." şeklindeki değerlendirmelerde bulundu.



"Mezra taburundaki bütün yetkililere, 'Bu tabur bizim namusumuzdur' dedim." diyen Timur, o dönemde operasyonların teröristlerin bulunmadığı bölgelere yapıldığına şahit olduğunu ileri sürdü.



İhbar üzerine operasyona çıkılacağı zaman öncesinde örgüt mensuplarına bilgi sızdırıldığını savunan Timur, planlanan yere değil, başka bölgelere operasyon düzenlendiğine tanık olduğunu vurguladı.



"Çukur kazılmasını PKK'lılar ve FETÖ'cüler yaptı"



Timur, tanık olduğu bir olaya ilişkin şunları kaydetti:



"Hisarkapı'da bir yüzbaşı ile 2 uzman çavuş şehit oldu. O bölgede bir köprü bulunuyor. Korucular, 'Önümüzde bir unsur var.' dediler. Komutan ise 'Onlar bizden, dost unsurlardır.' dedi. Yaklaşınca çatışmayı çıkardılar. Bir yüzbaşı ile 2 uzmanı şehit ettiler. Komutana, 'Çatışmada yaralanan bir PKK'lı var tedavi ediliyor, bir de 8 terörist var orada.' dedim. Sonrasında olayı kapatmak için o bölgenin korucularının değil de Mezra korucularının ifadelerini aldılar. Sen niye o bölgenin korucusuna sormuyorsun?"



Timur, belediye başkanlığı döneminde ilçe ve beldede görev yapan asker, polis ve savcıların konuşmalarında AK Parti'yi kötülediklerini öne sürdü.



Üç bini aşkın nüfusa sahip mezranın belde statüsünden düşürüldüğünü dile getiren Timur, o dönem görev yapan kaymakam, savcı ve askerin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığını bildirdi.



Timur, "Sur, Silopi, Cizre, Nusaybin, Dargeçit ve Şırnak'ta çukur kazılmasını PKK'lılar ve FETÖ'cüler yaptı. Niye yaptılar? Vatandaş isyan etsin, sokağa dökülsün, ülke Suriye gibi olsun, iç savaş çıksın diye. Neticede vatandaş savunmasız, masum. Ama buna ulaşamadılar. İnşallah vatandaş bir daha bu oyunlara gelmeyecek. Referandumdan sonra büyük Türkiye, yeni Türkiye olacak." şeklinde konuştu.



Tüm yaşadıkları mağduriyete rağmen yılmadan, usanmadan terör örgütlerine karşı mücadeleyi sürdürdüklerine dikkati çeken Timur, "AK Parti'li olduğum için bana bunlar yapıldı. Sonucu da öyle çıktı. Bu darbe bunu gösteriyor. FETÖ bitmiş değil, pusuda. Referandumdan sonra tekrar bir temizlik yapılacağına inanıyorum." ifadelerini paylaştı.