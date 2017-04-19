PKK'lılar Silah ve Teçhizatlarını Varil İçinde Toprağa Gömmüş

MUŞ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Malazgirt İlçesi'ne bağlı Hancağız Köyü kırsalında yapılan arazi aramasında, PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü halde varil içerisinde çok sayıda silah ve teçhizat ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce geçen 17 Nisan günü Malazgirt İlçesi Hancağız Köyü kırsalında arazide arama yapıldı. Yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette varil içerisinde 3 kalaşnikof tüfek, 15 kalaşnikof şarjörü, 15 kütüklük, 2 palaska, 1 tabanca kılıfı, 1 kerpeten ve ip ele geçirildi. Valilik açıklamasında, "Halkımızın huzur ve güvenliği için, ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.



- Muş