Pkk/kck'dan Gözaltına Alınan Mühendis Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddia edilen mühendis, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda TEİAS 10. Bölgede teknisyen olarak görev yapan Batman doğumlu F.D.'yi (39) 'PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından önceki gün gözaltına almıştı.



2 gündür TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan F.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN