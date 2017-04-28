Pınar Karşıyaka'nın Konuğu Büyükçekmece

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank'la oynadığı son 2 maçı kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın Demir İnşaat Büyükçekmece'yle evinde karşılaşacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi beINSport3 yayınlayacak. Ligde play off oynamayı matematiksel olarak garantilemeye çalışan Pınmar Karşıyaka, normal sezonun son 3 haftasına 27 maçta 14 galibiyetle yedinci sırada girdi. Büyükçekmece'nin ise 9 galibiyeti bulunuyor. - İzmir