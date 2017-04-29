Peynir ve Zeytin Bidonlarından Uyuşturucu Çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde, bidon içindeki peynir ve zeytinlerin arasına gizlenmiş 9 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.





Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'ya büyük bidonlar içerisinde uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.



Derik'e bağlı Konuk köy yolu ayrımında bir yolcu servisinden elinde 2 bidonla inen Sultan U'nun durumundan şüphelenilmesi üzerine bidonlar incelemeye alındı.



Aramada, bidonlardaki peynir ve zeytinlerin arasına gizlenmiş 18 paket halinde 9 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan Sultan U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.