Pertek-Elazığ Arası Feribot Seferleri Yeniden Düzenlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların geçiş saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Pertek-Elazığ Arası Feribot Seferleri Yeniden Düzenlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların geçiş saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Pertek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pertek-Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşımı sağlayan feribotların, Pertek iskelesinden saat 06.00, Elazığ iskelesinden ise saat 06.30'da hareket edeceği ifade edildi.

Açıklamada, 1 Mayıs 2017 Pazartesi gününden geçerli olacak yeni sefer saatlerine göre feribotların yarım saate bir hareket edeceği kaydedildi.

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