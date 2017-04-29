Pertek-Elazığ Arası Feribot Seferleri Yeniden Düzenlendi
Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların geçiş saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.
Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların geçiş saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.
Pertek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pertek-Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşımı sağlayan feribotların, Pertek iskelesinden saat 06.00, Elazığ iskelesinden ise saat 06.30'da hareket edeceği ifade edildi.
Açıklamada, 1 Mayıs 2017 Pazartesi gününden geçerli olacak yeni sefer saatlerine göre feribotların yarım saate bir hareket edeceği kaydedildi.