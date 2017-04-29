Pertek-Elazığ Arası Feribot Seferleri Yeniden Düzenlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların geçiş saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.



Pertek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pertek-Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşımı sağlayan feribotların, Pertek iskelesinden saat 06.00, Elazığ iskelesinden ise saat 06.30'da hareket edeceği ifade edildi.



Açıklamada, 1 Mayıs 2017 Pazartesi gününden geçerli olacak yeni sefer saatlerine göre feribotların yarım saate bir hareket edeceği kaydedildi.