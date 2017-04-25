Pera Film'den "Büyüme Sancıları" Üzerine Film Programı

Pera Film'in yeni programı, dünyanın dört bir yanında, farklı yaşlardan çocuk ve gençlerin Büyüme Sancıları'na kulak veriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından 3 Mayıs'ta başlayan program, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasına kadar devam ediyor. 2000'li yıllardan günümüze bir seçki sunan programda çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe geçiş sürecinde karşılaştığımız kimi zorlukları yansıtan filmler yer alıyor. Program kapsamında 11 film gösterime giriyor: Rauf (Soner Can, Barış Kaya, 2016), Bir Kız (Fredrik Edfeldt, 2009), Tatil Kitabı (Seyfi Teoman, 2008), Balinanın Sırtında (Niki Caro, 2002), The Fits (Anna Rose Helmer, 2015), Kimse Fark Etmiyor (Hirokazu Koreeda, 2004), 52 Salı (Sophie Hyde, 2000), Yaş 17 (André Téchiné, 2016), Frances Ha (Noah Baumbach, 2012), Attila Marcel (Slyvain Chomet, 2013), Ayışığı (Barry Jenkins, 2016).

Çocuktan al haberi!

Büyüme Sancıları film programı kapsamında çocukluk üzerine 6 film gösteriliyor. Soner Caner ve Barış Kaya'nın ilk filmi Rauf, aynı zamanda 35. İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü sahibi. Filmde, 9 yaşındaki Rauf'un ustasının 20 yaşındaki kızına olan aşkı, umudun ve barışın peşinden giden bir çocuğun arayışına dönüşüyor. Kendi ayakları üzerinde durma kararı alan 9 yaşındaki bir çocuğun, farkında olduğu ve olmadığı tehlikelerle sınandığı Bir Kız, evde tek başına kalmanın Evde Tek Başına serisi kadar eğlenceli olmayabileceğini söylüyor. Fredrik Eldfeldt'in bu ilk filmi, Kuzey Avrupa sinemasının yalınlığıyla güzelleşiyor ve olağanüstü şartlar altında bir anda ortaya çıkan büyüme sancılarına kulak veriyor. Türkiye sinemasının genç yaşta hayatını kaybeden başarılı yönetmeni Seyfi Teoman'ın ilk filmi Tatil Kitabı, bir aile dramına, yaz tatilindeki 10 yaşındaki Ali karakterinin gözlerinden bakıyor.

Genç oyuncusu Keisha Castle-Hughes'a Oscar adaylığı getiren Balinanın Sırtında, 11 yaşındaki Pai'nin geleneklere, ataerkil düzene ve büyükbabasına karşı giriştiği mücadeleyi konu ediniyor. Film İngiliz yönetmen Niki Caro imzası taşıyor. Güçlü, çalışkan, hırslı ve disiplinli boks tutkunu 11 yaşındaki Toni'nin, aynı zamanda bir dans grubunun parçası olma ikilemini yansıtan The Fits, başrol oyuncusu Royalty Hightower'ın performansıyla güçlenen, İngiliz yönetmen Anna Rose Holmer imzalı bir ilk film. Kimse Fark Etmiyor, annesi tarafından terk edilen ve kardeşlerinin sorumluluğunu almak zorunda kalan 12 yaşındaki Akira'nın kimsenin bilmediği ve kendi kurallarını koyup yönettiği bir dünyanın hikâyesini konu ediniyor. Japon sinemasının bu aile dramı, Hirokazu Koreeda'nın imzasını taşıyor.

Çocukluktan Gençliğe, Gençlikten Yetişkinliğe!

Büyüme Sancıları programının ergenlik dönemini irdelediği ve erişkinliğin ilk yıllarına tanıklık eden bölümünde ise 5 film yer alıyor. Çekimleri 52 hafta boyunca, her salı günü yapılan 52 Salı, bir genç ve bir yetişkinin eşzamanlı değişimini konu alıyor. Film, 16 yaşındaki Billie'nin annesinin trans bir erkek olduğunu ve artık hayatına James olarak devam edeceğini söylemesiyle başlayan süreci gözler önüne seriyor. Fransız sinemasının usta yönetmenlerinden André Téchiné yönetmenliğindeki Yaş 17, büyüme sancılarına ve cinsel kimlik çatışmalarına Damien ve Thomas'ın ilişkisi üzerinden bir bakış sunuyor.

Yaptığı hatalarla büyüyerek bir yetişkine dönüşen 27 yaşındaki Frances'in duygusal yolculuğunu konu edinen Frances Ha, gerçek dünyayla tanışmak zorunda kalmış, fakat bu dünyada hayallerinden ödün vermemiş tüm çocuk ruhlara hitap ediyor. Filmin başrol oyuncusu Greta Gerwig aynı zamanda, yönetmen Noah Baumbach ile birlikte ortak senarist olarak karşımıza çıkıyor. İlk kez animasyon dışında bir film çeken Fransız yönetmen Sylvain Chomet, Attila Marcel'da hâlâ konuşamayan ve kendini renkli takım elbiseleriyle ifade eden 33 yaşındaki koca çocuk Paul'un yetişkin bir bireye dönüşme sürecini işliyor.

Bu yılın En İyi Film dalında Altın Küre Ödülü'nü kazanan, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 8 dalda Oscar adayı Ay Işığı şu ana kadar kazandığı 100'ün üzerinde ödül ile yılın merakla beklenen yapımlarından biri. ABD'li yönetmen Barry Jenkins imzalı film Miami'de yaşayan siyahi eşcinsel Chiron'un çocukluk, ergenlik ve yetişkin dönemlerinde bedenini, arzularını ve duygularını keşfetme çabalarına odaklanıyor. Bağımsız sinemanın ve LGBT sinemasının zirvesi olarak nitelendirilen film, En İyi Film dahil 3 dalda Oscar sahibi.

Pera Film'in Büyüme Sancıları film programı 3 – 20 Mayıs tarihlerinde izlenebilir.