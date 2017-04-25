Pegasus'tan 49,99 Dolara Yurt Dışına Uçma İmkanı

Pegasus Hava Yolları, 25-28 Nisan'da bilet alan yolculara,15 Mayıs ila 15 Temmuz arasında Türkiye'den tüm yurt dışı hatlarına 49,99 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sağlayacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 40 ülkede 72 noktaya uçan Pegasus, biletlerini 25-28 Nisan'da alan misafirlerine, 15 Mayıs ila 15 Temmuz arasında Türkiye'den tüm yurt dışı hatlarına 49,99 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı veriyor.



Yurt dışında Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Orta Asya'nın pek çok turistik noktasına uçuran Pegasus, ucuz bilet fiyatlarıyla misafirlerine bütçelerini tatilin kendisine ayırma imkanı tanıyor.



Pegasus yolcuları, kampanya biletlerini www.flypgs.com ve Pegasus'un mobil uygulaması üzerinde satın alabilecek, sefer bilgilerine ve kampanya detaylarına ise www.flypgs.com/kampanyalar web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.