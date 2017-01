Pc'nizi Oyun Konsoluna Dönüştürün!

Bir oyun konsolunuz var ancak aslında oyunları PC'nizi televizyona bağlamak istiyorsunuz. veya yeni bir PlayStation 4 Pro veya Xbox One S için para harcamak istemiyorsunuz; tüm istediğiniz sevdiğiniz oyunu evinizin salonuna taşımak.



PC'nizin kablosuz denetimleri, hareket algılaması ve HDMI bağlantısı olmadığından bunu yapamayacağını düşünüyorsunuz. Ancak yanılıyor olabilirsiniz.



Önce donanımınızın güncel olmasına dikkat edin



PC'nizi büyük bir ekrana bağlayacaksanız, ister laptop olsun, ister masaüstü, yeni donanımlara sahip olmanız gerekiyor. Eski bir işlemci, arızalı bir sabit disk, PC oyun konsolu deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.



İşletim sistemi ve arayüz



Oyun merkezli, gamepad üzerinden kontrol edebileceğiniz bir arayüze ihtiyacınız var. Bunun için birkaç seçenek mevcut ancak muhtemelen en popüleri, en büyük oyun dağıtım platformu olan Steam. Steam'i Big Picture modunda çalıştırabilir veya Linux tabanlı SteamOS'u kullanabilirsiniz (ikincisinde oyun seçeneğiniz azalacak).



Kablosuz bir gamepad ve klavye bulun



Oyun denetimleri için USB her zaman iyi bir seçenek ancak Bluetooth ve Wi-Fi, daha rahat bir oyun deneyimi sunabilir. Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, PS4, Nintendo Wii ve Wii U denetimlerinin Windows ve Linux PC'lerle kullanılabildiğini söyleyelim.



Doom gibi shooter'ları oyun koluyla oynuyor olabilirsiniz ancak PC oyuncusu olduğunuza göre, özellikle Civilization VI gibi oyunlar da oynuyorsanız, bir klavyeye de ihtiyacınız olacak. Oyuna özel klavyelerden hafif Bluetooth klavyelere birçok farklı kablosuz klavye seçeneğiniz var.



Sonraki Sayfa1 / 2