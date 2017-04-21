Paris'teki Terör Saldırısı

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Champs Elysees Caddesi'ndeki terör saldırısında ölü ele geçirilen zanlının cesedinin yanında terör örgütü DEAŞ'ı savunan el yazısı ile yazılmış bir mesaj çıktığını açıkladı.



Molins, bir polisin ölümüne, iki polisin yaralanmasına yol açan dünkü saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.





François Molins, "Öldürülen saldırganın hemen yanı başında DEAŞ davasını savunan el yazısı ile kaleme alınmış bir mesaj bulundu, büyük bir ihtimalle mesajın yer aldığı kağıt cebinden düştü." dedi.



Saldırganın 39 yaşındaki Karim Cheurfi olduğunu teyit eden savcı Molins, bu kişinin daha önce 4 kez mahkum olduğunu bildirdi.





Saldırganın ilk defa 2001 yılında cezaevine girdiğini kaydeden Molins, yine polis yaralamanın da içinde olduğu toplam 4 mahkumiyet ile 14 yıl cezaevinde kaldığını söyledi.



Saldırganın, cezaevinde radikalleşme eğilimi içinde olduğuna yönelik bir işaret olmadığını belirten Molins, daha önce basında çıkan haberleri yalanlayarak, saldırganın terör şüphelilerinin yer aldığı "S listesinde" bulunmadığını bildirdi.



Molins, son olarak 2014 yılında hırsızlık suçundan iki yılı tecilli 4 yıl hapis cezası alan saldırganın 14 Aralık 2015 tarihinde adli denetim koşulu ile cezaevinden tahliye edildiğini söyledi.



Molins, otomobilini, polis aracının yanına park eden saldırganın daha sonra direksiyondaki 37 yaşındaki Xavier Jugele isimli polis memurunu kalaşnikof tüfekle başından vurarak ölümüne yol açtığını ifade etti.



Saldırganın silah temin edip, güvenlik güçlerine saldırı düzenleme yolunda girişimleri ile ilgili ihbar üzerine, bu yıl içinde bir süre gözaltına alındığını kaydeden Molins, bu kişinin delil yetersizliğinden serbest kaldığını söyledi. Molins, saldırganın yakını üç kişinin hala sorgulanmak üzere gözaltında olduğunu kaydetti.



Bu arada saldırganın daha önce avukatlığını yapan Jean-Laument Panier, Karim Cheurfi'nin dindar birisi olmadığını belirterek, eski müvekkilinin ciddi psikolojik sorunları olduğunu söyledi.





BFM kanalı, saldırganın yakın çevresindekilerin, Karim Cheurfi'nin dindar biri olmadığı görüşünde olduklarını duyurdu.