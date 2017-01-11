Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kozmetik Ürünleri İthalatında Yüzde 25'e kadar Gümrük Vergisi Alınacak
Ara
BİST 76.897 %-0,64
DOLAR 3,8486 %1,33
EURO 4,0634 %1,27
PARİTE 1,0555 %-0,07
ALTIN 147,04 %1,42
FAİZ 11,10 %0,73
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kozmetik Ürünleri İthalatında Yüzde 25'e kadar Gümrük Vergisi Alınacak

Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi çeşitli ürünlerin ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Kozmetik Ürünleri İthalatında Yüzde 25'e kadar Gümrük Vergisi Alınacak

Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak.

Bakanlar Kurulunun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 17-25 ARASINDA VERGİ ALINACAK

Buna göre, İthalat Rejimi Kararına ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mumların da yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.


Bu kapsamda tahsil edilecek toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

45 GÜN İÇİNDE TESCİL EDİLMESİ GEREK

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Resmi Gazete, Türkiye, Yargı, Mac