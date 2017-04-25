Paramotorcudan Özel Çanakkale Uçuşu

Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü Başkanı Arslan Hamza Algül, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla paramotoruyla gerçekleştirdiği özel uçuşla Gelibolu yarımadasını havadan görüntüledi.



Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü Başkanı Arslan Hamza Algül, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı nedeniyle Türk bayraklı paramotoruyla özel bir uçuş yaptı. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirbirine bağlandığı iki kıtayı paramotoruyla uçarak geçen Algün, bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.



Dur Yolcu Anıtı, Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, Anafartalar, Conk Bayırı, 57'nci Alay Komutanlığı alanlarını havadan görüntüleyen Algül, Gelibolu Yarımadasını üzerinde 6 saat uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Algül'ün Türk bayrağınla gerçekleştirdiği özel uçuş, Anzak koyunu ziyaretine gelen Anzaklar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Anzaklar, Algül'ün uçuşunu el sallayarak karşıladılar. - EDİRNE