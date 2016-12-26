Papa Orta Doğulu Hristiyanlar İçin Duaya Çağırdı





Papa Francis 26 Aralık Saint Etienne günü sabahı Vatikan St. Pierre meydanında toplananlara hitap etti. Papa konuşmasında Orta Doğu'da inancından dolayı şiddete maruz kalanları andı:



"Bugün ölüm tehdidiyle karşı karşı karşıya olanları düşünmek ve şefkatle onlara yaklaşmak istiyoruz. Dualarımız ve gözyaşlarımızla…



Dün Noel gününde Irak'ta kıyıma uğrayan hristiyanlar bugünü yıkık katedrallerinde kutladılar ve kutsal kitaba bağlılıklarının bir örneğini gösterdiler."



Papa bu konuşması için 26 Aralık St. Etienne gününü seçmişti. St Etienne Hristiyanlık tarihinde inancı sebebiyle öldürülen ilk hristiyan olarak biliniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Vatikan Gepost: 26 december 2016