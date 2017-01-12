Panda "Chulina" Basına Tanıtıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de ağustos ayında dünyaya gelen dişi panda basına tanıtıldı.



Madrid'deki "Çin Yeni Yılı" ve "Chengdu Kültür Haftası" etkinlikleri kapsamında hayvanat bahçesinde düzenlenen organizasyonda 4,5 aylık dişi panda ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkarıldı.



İnternet üzerinden yapılan halk oylamasıyla "Chulina" adı verilen pandanın tanıtımına Çin Halk Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Lyu Fan ve Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Cristina Fuentes de katıldı.



Yetkililerin basın mensuplarıyla paylaştığı bilgilere göre "Chulina" Madrid'de doğan ilk dişi panda oldu. Doğduğunda 180 gram olan "Chulina"nın oldukça sağlık bir gelişim gösterdiği ve şu anda 8 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. İlk defa çıktığı kalabalık gazeteci grubunun karşısında tedirgin olduğu gözlenen "Chulina", annesi "Hua Zui Ba"nın yanından ayrılmadı. "Chulina"nın 1,5 yaşına geldiğinde 50 kilogram ağırlığa ulaşacağı ve annesinden bağımsız hareket edip, bambu yemeğe başlayacağı bildirildi.



1978 yılında dönemin İspanya Kralı Juan Carlos'un Çin'e yaptığı ziyaret sırasında hediye edilen panda çifti Madrid'deki hayvanat bahçesine getirilmişti. 1982 yılında Madrid'de doğan ilk erkek pandaya "Chulin" adı verilmişti.



Avrupa'da halen 14 dev panda bulunurken, bunların 5'i Madrid'deki hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürüyor. 500 farklı türden yaklaşık 4 bin hayvanı barındıran Madrid Hayvanat Bahçesi'ni yılda 1,5 milyon kişi ziyaret ediyor.