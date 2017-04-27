Panathinaikos Başkanı, Ülkeye Otobüsle Dönmeyen Basketbolcuları Takımdan Kovacak

THY Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olarak Final Four'a kalamayan Panathinaikos'ta başkan Dimitris Giannakopoulos, ceza olarak takımın Yunanistan'a uçak biletlerini iptal etti ve oyuncuların Atina'ya otobüsle dönmesine karar verdi. Bu cezaya tepki gösteren bazı oyuncular ise karara karşı çıkarak kendi uçak biletlerini aldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Giannakopoulos, cezayı kabul etmeyip kendilerine uçak bileti alan Singleton, Mike James, Kenny Gabriel ve Fotsis ile yolları ayırma kararı aldı.