Palandöken: "Terazilerinizi Kontrol Ettirmeyi Unutmayın"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Terazisini zamanında muayene ettirmeyene bin 835 Türk Lirası para cezası kesilecek" dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapı. Palandöken, "Pazarcılar tarafından pazar yerlerinde kullanılan ve tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecektir. Tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletleri ve otomatik olmayan tartı aletleri Yetkili Muayene Servislerince muayene edilecektir. Terazisini zamanında muayene ettirmeyene bin 835 Türk Lirası para cezası kesileceği gibi teraziye el de konulabilecek" ifadelerini kullandı.



"Periyodik muayene süresi 2 yıl"



Tartı kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile diğer tartı aletlerinin il müdürlüklerince muayene edileceğini belirten Palandöken, "Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıl olacak ve periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınacak. Ayrıca, yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun, damgalandığı yıl birinci yıl sayılacaktır. Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak olan başvuru formu ile il müdürlüklerince muayene edilecek. Tartı aletleri için il müdürlüklerine, yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri için yetkili muayene servislerine, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilecektir" dedi. - ANKARA