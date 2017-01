Paem Öğrencilerinden 2 Bin Ünite Kan Bağışı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) öğrencileri, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2 bin ünite kan bağışı yaptı.



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kan stoklarında azalma yaşanmasının önüne geçmek amacıyla Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı'ndaki kampüsünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Kampanyaya Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren PAEM'de eğitim alan 2 bin öğrenci destek verdi.



Doktorlar tarafından kan bağışının önemine ilişkin bilgilendirilen öğrencilere kan verdikten sonra çikolata ve meyve suyu verildi.



Kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, PAEM'de kan bağışı faaliyetinin geçen sene başladığını belirterek, şöyle dedi:



"Geçtiğimiz sene, o dönem adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi olan hastanede yatan, terörle mücadelede yaralanmış polisimiz, askerimiz, köy korucumuz veya terör mağduru olan insanlarımız için başlattığımız bir kampanyaydı. Bu sene aynı şekilde devam ediyoruz. Umarız ihtiyaç duyulmaz ama meslektaşlarımızdan, askerimizden ihtiyaç duyan olursa o ihtiyacı anında karşılamak amacıyla Gülhane Hastanesi ile iş birliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenledik."



"Bugün milletimize kanımız, yarın canımız helaldir"



Kampanya ile İstanbul Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından toplumun her kesiminden polise gelen desteğe cevap vermek istediklerini dile getiren İnal, "Bugün milletimize kanımız, yarın canımız helaldir. Milletimiz huzurlu olsun, her zaman biz onların yanındayız." ifadesini kullandı.



İnal, PAEM'de eğitim alan 2 bin öğrencinin tamamının kan vermek için gönüllü olduğunu ve 2 bin ünite kan bağışında bulunduklarını, ilgili kuruluşlardan talep geldikçe kan bağışı kampanyası düzenleyebileceklerini söyledi.



PAEM öğrencilerinden Ayşe Birincioğlu, "Bugün ülkemiz için kanımızı, yarın canımızı vereceğiz. Milletimiz rahat olsun. Gururluyuz. İnşallah kullanılmasına gerek kalmaz. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz ama mecbur kalındığında vermeye hazırız her zaman." diye konuştu.



PAEM öğrencisi Bilal Keskin de kanının yaralı meslektaşlarının tedavisinde kullanılmasından onur duyacağını belirtti.