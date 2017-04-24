Özgün 'Hadi Be'ye Konuştu...

Hayli keyifli anların yaşandığı canlı yayında Özgün, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu.

Kendimi Değil Oğlum Ediz'i Düşünüyorum

Oğlu Ediz dünyaya geldikten sonra hayatındaki her şeyin değiştiğini ve artık sadece oğlunun geleceğini düşündüğünü söyleyen Özgün"Baba olduktan sonra hayatımdaki her şey değişti. Bir kere çok boş vaktim varmış onu anladım. Şimdi tüm vaktimi Ediz'le geçiriyorum. Artık kendimi değil Ediz'in geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ediz'den Ayrı Kalamam

Geçtiğimiz yıllarda hakkında Survivor'a gidecek haberleri çıkan Özgün, uzun süre oğlundan asla ayrı kalamayacağını söyleyerek "Hakkımda sürekli Survivor'a gidecek haberleri çıkıyordu. Asla hiç öyle bir görüşme yada düşüncem olmadı. Ediz'den 2 gün bile ayrı kalamazken, hiç gidemezdim" dedi.

Evden Çıkmadan 1 Hafta Yaşayabiliyorum

Evde durmayı ve film izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Özgün"Evde durmayı çok seviyorum. Bir hafta hiç evden çıkmadığım günler var. Market alışverişini sipariş veriyorum. Evde film izliyorum eşim ve oğlumla vakit geçiriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu

Evde Kaslarıma Bakıyorum

Spor yaptıktan sonra evde sürekli kaslarına baktığını söyleyen Özgün"Kaslarım oluşsun diye çok uğraşlar verdim. Evde spor yaptıktan sonra tabi ki kaslarıma bakıyorum. Vücuduma bakarken neler çalışmam gerekiyor neler yapmalıyım onlara odaklanıyorum. Detaylı olarak kaslarımı inceliyorum" dedi.

Çok İyi Yemek Yapıyorum

Spora başlamadan önce farklı çeşitlerde çok iyi yemekler yaptığını ancak artık diyet yemeklerine geri döndüğünü söyleyen Özgün "Eskiden çok iyi yemekler yapıyordum ama artık diyet yemekleri yapmaya başladım. Balık ve et yemeklerini vazgeçilmezimdi, şimdi brokoli ve lahana çeşitlerini de ustalıkla en iyi şekilde yapıyorum" diye konuştu.