Özge Özpirinççi Yeminini Bozdu

Kürk karşıtı kampanyalara destek veren ve hayvansal ürün yemediğini açıklayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kararından döndü. Bir arkadaşının evine yemeğe giden Özpirinçci'nin pirzola yemesi dikkat çekti. Duymayan Kalmasın programında yayınlanan videoda güzel oyuncunun el hareketi yaptığı görüldü. Özge Özpirinçci, son olarak Fi dizisinde oyuncu Sıla rolüne hayat vermiş ve cesur sahneleriyle sosyal medyayı sallamıştı.