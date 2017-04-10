Venedik'e Gidemeyenler Hayallerini Eskişehir'de Gerçekleştiriyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Eskişehir'de, turizm sezonu hızlı başladı. Türkiye'nin Venedik'i olarak belirtilen kente gelen turistler, Venedik hayallerini Eskişehir'de gerçekleştiriyor.



Eskişehir'in önemli turizm bölgelerinden olan Porsuk Çayı, her yıl daha da popüler hale geliyor. Çay üzerinde vatandaşların hizmetine sunulan gondollar, yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatıyor. Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, yapısı itibari ile Venedik'i andırması, yurt dışına çıkma imkanı bulunmayan insanlar hayallerini Eskişehir'de gerçekleştiriyor.



"Eskişehir'i Venedik'e benzetiyorlar"



Konuyla ilgili konuşan Gondolist Serdar Ülker, gondolların yaklaşık 10 yıldır faaliyette olduğu belirterek, "Genelde hafta sonları yoğun oluyor. Çok kalabalık oluyor, insanlar sıra bekleyebiliyor. Gondolların turu 30 lira, 4 kişiye kadar binebiliyorlar. Yaklaşık 10 dakikalık tur atıyoruz. Genellikle şehir dışından gelenler, Eskişehir'i Venedik'e benzetiyorlar. Yani çok güzel tepkiler alıyoruz. Bazen herkesi memnun edemiyoruz, bir günde hafta sonu Cumartesi günü yaklaşık bin kişi filan geliyor. Genellikle evlilik tekliflerinde çok yoğun talep alıyoruz. Evlilik teklifi yapanlar oluyor. Kış aylarında pek talep olmasa da, kar yağışı olduğu zaman hava biraz daha ılıman oluyor. İnsanlar o havalarda da talep gösterdiler, bu kış bir tane gondol bıraktık kapatmadık. Mart ayında talep artmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte ortalama yine bir 4 bin kişi kadar taşımışızdır. Özellikle hafta sonları 40-45 tur atıyoruz" şeklinde konuştu.



"Çocuk oldum, büyüdüm, gondol hikayem herkes tarafından bilinir en büyük hayalimdi"



İstanbul'dan Eskişehir'e gezmeye gelen Sibel Başman, 90 kişilik bir grupla geldiklerini ifade ederek, "Eskişehir'i çok methettiler, hakikaten methettikleri kadar varmış. Anormal beğendim, burada yaşayanlar çok şanslı, çok keyifli bir yer. Çocuk oldum, büyüdüm, gondol hikayesi herkes tarafından bilinir en büyük hayalimdi. Teşekkürler Eskişehir'e, Venedik'e gidemedim yine kendi ülkemin ilinde gondola inşallah bineceğim. Teşekkürler belediye başkanına, kimsenin etkisi altında kalmadan inatla doğruyu yapmış. Çok güzel yerleşim parklar, bahçeler süper çok beğendim" diye duygularını dile getirdi. - ESKİŞEHİR