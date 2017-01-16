Off-Roadçılar Yaban Hayvanlarını Yemledi

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği ile Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ortaklaşa yaptığı yaban hayvanlarını yemleme faaliyeti yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.



Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği ile Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu yaban hayvanlarını yemleme programına Milli Parklar Müdürü Sezgin Atay ve DOSOD Başkanı İsmail Aydın'ın yanı sıra DOSOD üyesi yaklaşık 60 Offroadçı katıldı.



20 Araçlık Konvoy ile yola çıkan offroad ekibi Kaynaşlı üzerinden Topuk yaylasına ulaşarak burada Orman Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ekipleri ile buluştu. Buluşmanın ardından ekipler Topuk Yaylası üzerinden Oflu Yaylasına doğru hareket etti. Yaklaşık 2 metrelik kar üzerinde kara saplanan arazi araçları yine diğer arazi araçlarında bulunan vinçler ile battıkları yerden çıkarıldı. DOSOD ekibi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri getirdikleri yemleri doğal yaşama bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Sezgin Atay; "Düzceli Offroadçılarla birlikte Kaynaşlı ormanlarında yaban hayvanları için özellikle yırtıcı hayvanlar için doğaya yemleme çalışması yapıyoruz. Bildiğiniz gibi çok yoğun kar yağışından dolayı hayvanların aç kalması nedeni ile onların köy merkezlerine inmesini ve için aç kalmalarını engellemek için onların doğal yaşam ortamlarında beslemesini sağlıyoruz. Off-Road ekibi bugün bize yardımcı oldu. Onlarla beraber bu çalışmayı yaptık. Yemleme çalışmalarımız akşama kadar devam edecek arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür" dedi. Atay son olarak kış boyunca yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.



Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı İsmail Aydın ise "Bugünkü etkinliğimizi yaban hayatta beslenmekte güçlük çeken hayvanları koruma adına yemleme çalışması yapıyoruz. Düzce'de Off-Road sever üyelerimiz ile beraber dört çeker donanımlı araçlarımızla beraber doğada zor ulaşılabilir noktalara sakatat tarzında yemler bıraktık. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" dedi. Yapılan etkinliğin ardından Off-Roadçılar ayrıca kartopu oynayarak günün tadını çıkarttılar. - DÜZCE