Kartal Belediyesi'nden Metruk Binalar İçin Önemli Karar

Kartal'da can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk binalar yıkıldı. Yıkım törenine katılan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Biz bunun kararını zaten vermiştik. Mevcut OHAL'den de yararlandık. Aslında yaptığımız bir bina yıkımı değil, suç unsuru alanları yok etme hareketidir" dedi.



Kartal Belediyesi,'Dönüşümde Kartal Modeli' ile çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesinin ardından harekete geçen Kartal Belediyesi, ilçedeki metruk binaların yıkımına başladı.



Kartal Belediyesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arzeden metruk binaların yıkım çalışmaları için kolları sıvadı.Kartal'da toplam 3 bin 150 metrekarelik alanda can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım çalışmasının ilk etabı, Esentepe Mahallesi Eren Sokak üzerinde 360 metrekare üzerine kurulan iki bina yıkımı ile başladı. Yıkım törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Mevcut OHAL'den de yararlandık"



Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, can ve mal güvenliği açısından metruk binaların yıkılması gerektiğini belirterek, "Biz bunun kararını zaten vermiştik. Mevcut OHAL'den de yararlandık. Kaymakamlığın ve belediyenin işbirliği ile şuan 17 tane bina yıkılacak. Bu binanın sahipleri bu hanımefendi burada büyüdü. Ama binanın bir kısmının hazinede oluşu ekonomik olarak onu alamayışları bu binayı metruk hale getirmiştir. İnşallah hazineden arsa sorununu çözerlerse yeni bir yapıya kavuşurlar. Olmadan önce tinercilerin veya daha başka suç unsurlarının bir merkezi halindeydi. Muhtarımız her toplantıda bize bu konuda uyarıda bulunuyordu. Bugün toplu ihaleyle bu binaları yıkmış olacağız. Aslında yaptığımız bir bina yıkımı değil, suç unsuru alanları yok etme hareketidir" dedi. - İSTANBUL