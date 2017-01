Hasta Eşine Bakabilmek İçin Sokak Sokak Gezip Pekmez Satıyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Soğulcak köyünde yaşayan 82 yaşındaki Kemal Işıkdere, 40 yıldır pekmez satarak hayatını idame ettiriyor. Başka bir geliri olmadığı için her gün köyünden şehir merkezine gelen Işıkdere, ayakları tutmayan eşine bakabilmek için Ankara'nın aşırı soğuk havasına rağmen sırtına yüklediği pekmezleri satıyor. Kızılay Karanfil Sokak'taki bir işletmeye sık sık uğrayan Işıkdere, çalışanlar tarafından çok seviliyor ve onlardan da destek görüyor.



Eşine bakabilmek için tüm zorluklarına rağmen çalışmaya devam ettiğini ifade eden Işıkdere, "30, 35 senedir pekmez satıyorum, künefe yapanlara, Şanlıurfalılara veriyorum genelde. Çuvallara koyup çekiyorum. Zor oluyor ama ne yapayım. Gölbaşı Soğulcak köyündenim. Oradan her gün gelip gidiyorum. Hanımım yatalak hasta, ayakları tutmuyor, ben bakıyorum işte bu şekilde pekmezlerden para kazanarak. Başka bir gelirim yok. Çoluk çocuk kalabalık bakıyorlar onlar da, Allah razı olsun. Her sabah köyden çıkıp pekmezi gezdirip satıyorum. Nevşehir'den gidip alıyorum veya orada kendimiz yapıyoruz pekmezi. Hanımım yatalak işte, 81 yaşlarında, ona bakmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN İŞLER DAHA İYİYDİ, ŞİMDİ PARANIN DEĞERİ KALMADI"

Eskiden pekmez satarak daha iyi paralar kazandığını söyleyen Işıkdere, "Ben aslen İran Horasan'dan geliyorum, yani babam Veysel Işıkdere oradan gelmiş. Benim hayatım bu işi yaptığım için çok güzel, bana iyi geliyor. Bu yaşımdayım ama hiçbir rahatsızlığım da yok. Eskiden çiftçiydim, 40 senedir bunu satarak 3, 5 kuruş kazanıyorum. Eskiden işler daha iyiydi, şimdi paranın değeri kalmadı. Şimdi Şanlıurfalılar var hep sattığım, onlar künefe yapımında kullanıyorlar pekmezi. Kilosunu 15 liradan veriyorum, yerine göre 10 liradan da veriyorum bazen. Allah versin tabi de ihtiyacımız var, yardım etsinler" diye konuştu.

"KENDİSİ ÇOK BAHSETMEZ AMA BİZ İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Işıkdere'nin sürekli gittiği bir işletmede yaklaşık 12 yıldır tezgahtar olarak çalışan Hasan Bütün, "Kemal amcayı yaklaşık 13 yıldır tanırız, devamlı gelir gider buraya. Pekmez satarak kendini geçindirmeye çalışıyor. 82 yaşında olduğundan kendisi için zor oluyor tabi ama biz buraya geldiğinde ona yardımcı oluyoruz. Pekmez almasak da, ihtiyacımız olmasa da ya komşulara alıyoruz veya kendisine maddi olarak destek veriyoruz. Kemal amca çok açılmaz, bahsetmez bize ama ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiği kadar burada yemeğini falan karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Eşine bakabilmek uğruna Ankara'nın soğuğunda sokak sokak gezerek pekmez satmaya devam eden Işıkdere, ilgililerden yardım beklediğini söyledi.