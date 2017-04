Çibörek Aşkı 300 Kilometre Yol Yaptırdı

İstanbul'un ünlü bisiklet gruplarından Yeditepe Bisiklet Kulübü üyeleri, Eskişehir'in meşhur yiyeceği olan Çibörek'i tatmak için 300 kilometre pedal çevirdi. Kulüp üyeleri, yağan yağmura ve kara aldırış etmeden kilometrelerce yolu pedallayıp, çiböreği tatmakla kalmayarak kentin önemli tarihi yerlerini de gezdi.



Çocukken bisiklet tutkunu olan daha sonra iş hayatı ve evlilik gibi sebeplerle bisikletten ayrı kalan insanların 3 yıl önce kurduğu Yeditepe Bisiklet Kulübü, gerçekleştirdiği bisiklet turlarıyla adeta parmak ısırtıyor. İlk dönemlerinde turlarını İstanbul sınırlarında tutan grup, daha sonra İstanbul dışına taşmaya başladı. Bandırma, Bodrum, Marmaris, Antalya, Ankara gibi Türkiye'nin farklı noktalarına pedal çeviren bisiklet tutkunları, şehir dışı tur programlarını gidilecek yerin yemeklerine göre de ayarlıyor.



Önceki günlerde toplanan kulüp üyeleri, Eskişehir'in meşhur yiyeceği çibörekten bahsederek, bunu Eskişehir'de tatmaya karar verdi. Kente çibörek yemek için bisiklet turu organizasyonu yapan 10 kişilik ekip, 14 saatlik yolculuk gerçekleştirdi. Soğuğa, yağmura ve kara rağmen turlarını tamamlayan kulüp üyeleri, mutlu sona çibörek yiyerek ulaştı.



"İstanbul-Pendik'ten 285 kilometrelik parkurun startını verdik"



Yapılan bisiklet turu hakkında konuşan Yeditepe Bisiklet Kulübü kurucularından Ayhan Güneş, yol maceralarını anlattı. Güneş, "Öncelikle biz her turun sonunda kendimize ödül vermek istiyoruz. Şubat ayında planladığımız Eskişehir turumuzun ödülü meşhur çibörekten yemekti. Malumunuz Eskişehir bir Anadolu kentimiz iklimi sert olma ihtimaline karşılık tur takvimimizi 22 Nisan'a planladık hesaplarımıza göre hava ılıman olmalıydı. Ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve resmen donma tehlikesi atlattık. Bizim şansımıza 14 saatlik yolculuğumuzda resmen dört mevsimi yaşadık. İstanbul Pendik'ten 285 kilometrelik parkurun startını verdik" ifadelerini kullandı.



" 'Eskişehir'de kar ihtimali var' dediler biz gülüp geçtik"



Bisiklet tutkunu Güneş, yolculuğa başladıklarında hava şartlarının son derece olumlu olduğuna değinerek, "Hava şartları son derece güzel, sabah saatleri serin ama saat 10.00'da İzmit'e ulaştığımızda oldukça sıcak ve güneşli oldu. Pamukova'ya geldik yemek molası verdik hava kapatmaya başladı. Hava durumuna baktığımızda yağmur göstermeye başladı. Hatta akşam saatlerinde 'Eskişehir'de kar ihtimali var' dediler biz gülüp geçtik. 23 Nisan'da ne karı dedik. Yemek molasından sonra harekete geçtik. Osmaneli'nde İstanbul'dan gelen yardımcı Eskort aracımız bize yetişti tam o sırada yağmur başladı. Tam olarak 3,5 saat yağmur altında her tarafımız sırılsıklam ıslanacak şekilde Bozüyük rampalarını tırmandık. Tam tepe noktasına geldiğimizde kısa bir mola verdik. Ne olduysa orada oldu terle üzerimizde ısınan su bir anda soğuyuverdi ve bizde titremeler başladı. 10 kişi yola başlamış 2 kişi rahatsızlandı ve eskort aracına bindi" şeklinde konuştu.



"5 arkadaşımız tamamen kar altında Eskişehir'e varmayı başardı"



Güneş, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozüyük rampasında 2,5 saat eskort aracını beklediklerini söyleyerek, "8 kişi kalmıştık tepeye tırmanan ilk 3 kişide ben de vardım. Arkadan gelen 5 kişi geldiğinde Kar başladı onlar durmadan devam etti vücut ısılarını korudu alt üst muşambaları vardı. Biz ise, yazlık kıyafetlerle tepede kaldık kar çoğaldı kamyonculara minibüslere rica ettik bizi almadılar. Neticede tepede 2,5 saat eskort aracımızın dönmesini bekledik. 5 arkadaşımız tamamen kar altında Eskişehir'e varmayı başardı. Sonuç olarak Eskişehir turumuz hafızalarımızdan silinmeyecek atraksiyon dolu bir tur oldu. Sonunda sıcak otel odamıza vardık. Sıcak duş alıp uyuduk. Ertesi gün kar ve soğuk olduğundan yayan olarak şehri dolaştık tramvaya bindik tarihi yerleri dolaştık ve Çibörek yiyip saat 16.00'daki otobüsümüze binim evimize dönüşe geçtik" dedi. - ESKİŞEHİR