Afyonkarahisar 112 Ekibi Zorlu Doğa Şartlarına Meydan Okuyor

Afyonkarahisar'da 112 Acil Servis ekipleri vakalara giderken, zamana karşı verdikleri çabanın yanında bir de karlı yollarda, zorlu doğa koşullarına karşı mücadele veriyorlar.



Afyonkarahisar 112 Acil Servis ekipleri soğuk ve karlı havanın hüküm sürdüğü kentte vakalara giderken adeta zamana ve doğaya meydan okuyorlar. Aldıkları ihbarlar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine varmak isteyen ekipler yollarda kar sürprizi ile karşılaşırken, sürprize karşı hazırlıklı olan görevlileri il yardımı yine ekip arkadaşlarından alıyorlar. Kardan dolayı normal ambulansın gidemediği yollarda 4x4 pajero (paletli) ambulanslar ile alınan hastalar yolun açık olan kısmında normal ambulansa aktarılarak hastaneye götürülüyorlar. Vaka sayısına göre başka bölgelerde görevli olan pajero ambulansların olmadığı yerde ise devreye iş makinaları ile karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri giriyor.



İş makinalarının açtıkları köy, belde yolarında vakalara yetişen ekiplerin bazen de yardımına çevre sakinleri koşuyor. Kara saplanıp ve hareket edemeyen ambulansları çoğu zaman köylüler iterek saplandığı yerden çıkarırken, bazen de traktörler yardımıyla çekilen ambulansların hastaya ulaşması sağlanıyor.



Alınan bilgilerde, kardan dolayı yolda kalan ambulanslardan inen 112 Acil Servis görevlileri fedakarlıkta sınır tanımazken, yanlarına aldıkları malzemeler ile hastalara yürüyerek ulaşıyorlar.



Hamile kadınlar kar yağmadan evlerinden alınıyor



Zorlu doğa koşullarına karşı önlemlerini arttıran 112 Acil Servis biriminin özellikle belde ve köylerdeki aile hekimleri ile koordineli çalıştıkları aktarıldı. 112 Acil Servis Komuta Merkezi'nin meteorolojik raporları dikkate alarak kar yağışı başlamadan önce yaşlı ve doğum yapmalarına sayılı günler kala hamile hastaları alarak hastanelere yerleştirdikleri de belirtildi.



Ekiplerin zorla doğa koşullarında yaklaşık 45 dakika mücadele verdikten sonra ulaştıkları en son vaka ise Büyükkalecik beldesinde apandisit şikayeti olan 40 yaşındaki Ali Malıçok oldu. Zorlu mücadelenin ardından iş makinalarının yardımıyla karlı yollar aşılarak ulaşılan Malıçok ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR