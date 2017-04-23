Çalışanların Çocuklarına Havalimanını Gezdirdiler

Uçaklara yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nı ziyaret etti.



TGS apron binasında düzenlenen etkinlikte uçağa hiç binmemiş 75 çocuk, anne ve babalarının çalıştıkları Atatürk havalimanını ve apronu otobüsler ile gezdi. Park halinde ki bir THY uçağını da gezen çocuklar, uçağı yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Gezi boyunca palyaçoların gösterileri ile neşeli dakikalar geçiren çocuklar daha sonra THY uçağının merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.



Çocuklara çeşitli hediyeler veren TGS İstasyon Baş Müdürü Ali Emre Yıldırım, misafir çocuklar ile tek tek ilgilenirken gezinin sonunda çocuklarla beraber yemek yedi.



Geziye katılan ve uçağı ilk kez yakından görme fırsatı yakalayan iki kardeş Ravza Ağgül ve Mina Ağgül,"Heyecanlıyım geziyorum. Daha önce uçağa binmedim. Uçak çok güzel" dedi.



Uçağa daha önce hiç binmediğini söyleyen Mehmet Eymen Aras, "Daha önce havalimanına gelmedim. Uçağa binmedim. Uçak çok güzelmiş" dedi.



Gezinin sonunda TGS personel çocukları toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL