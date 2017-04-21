Özbekistan ve Kırgızistan Sınır Meselelerini Görüştü

Özbekistan ve Kırgızistan hükümetleri tarafından sınırların tespiti amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubu, tartışmalı bölgelere ilişkin ortak saha ve topoğrafya çalışmaları yaptı.



Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke hükümetlerinin, sınırların tespitine ilişkin kurduğu ortak çalışma grubu 10-20 Nisan tarihlerinde Özbekistan'ın Namangan şehrinde bir araya geldi.



Ortak çalışma grubu, Özbekistan'ın Namangan ve Fergana, Kırgızistan'ın ise Batken ve Celalabad vilayetlerinin kesiştiği sınırların bazı noktalarında, sınır tespitine ilişkin saha ve topoğrafya çalışmaları yürüttü.



Geleneksel dostluk ve karşılıklı anlayışa dayalı gerçekleşen çalışma sonunda, Özbekistan ile Kırgızistan arasında görüşme ve müzakerelerin sonuçlarına ilişkin bir protokol imzalandı.



İki ülke hükümetlerinin geçen yıl kurduğu ortak çalışma grubunun üyeleri, kasım ayında Fergana şehrinde bir araya gelerek, bağımsızlığın ilk yıllarından bu yana iki ülke arasındaki tartışmalı 7 sınır noktası konusunda anlaşmaya varmıştı. Böylece iki ülkenin üzerinde uzlaşma sağladığı sınır noktası sayısı 56'ya ulaşmıştı.



1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan Özbekistan ve Kırgızistan arasında bin 378 kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Taraflar, bağımsızlığın ardından başlayan sınır belirleme çalışmalarında, sınırın 300 kilometrelik kısmında henüz uzlaşma sağlayamadı.